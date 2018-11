"Si un día me muero, no empiecen con su 'ya tenemos un angelito que nos cuida'", había escrito Yanina Braile, la joven que murió al darse vuelta la lancha en la que viajaba en el río Luján, en su cuenta de Facebook el pasado 16 de octubre a las 20:58.



Con el dibujo de una rana y una lápida, la frase completa decía: "Si un día me muero, no empiecen con su 'ya tenemos un angelito que nos cuida, porque yo no voy a andar cuidando de nadie. A mi me dejan descansar".



Al conocerse que el cuerpo encontrado en el Delta del Tigre correspondía a Yanina, la publicación, que hasta entonces apenas tenía algunos "me gusta", comenzó a ser marcada con emoticones con lágrimas.



El cuerpo de la joven fue encontrado este mediodía a 1.200 metros de la guardería La Rampa, en el Río Luján del Delta del Tigre, lugar en el que era buscada desde el domingo cuando la lancha, que manejaba su novio, se dio vuelta, según confirmaron fuentes judiciales.



Aunque su perfil era cerrado y sólo se pueden ver muy pocas publicaciones, la joven mostraba que era fanática de Abel Pintos, Luciano Pereyra, Ciro Martínez y Dread Mar I.



Además, era seguidora de varios tatuadores, de Facundo Moyano y de San Expedito.



Este es el mensaje que publicó Yanina en su cuenta de Facebook