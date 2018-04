El fumar ya dejó de afectar solamente la salud. Cada vez afecta más el bolsillo, ya que los incrementos en los cigarrillos se tornaron moneda corriente.

A partir de este lunes, Massalin Particulares aumentará en un promedio de 4% sus productos. El incremento significa una suba de entre 1 y 2 pesos por paquete. Es decir que, según la comunicación, el Marlboro Red Box costará $61; el KS, $60; el Red Box de 15, $45 y el de 10, $31. En tanto, el Philips Morris Box de 20 pasará a costar $58; el KS, $57; y el de 10 unidades, $30.

Por otra parte, Chesterfield Red Box costará $50; Chesterfield KS, $49; Chesterfield Red Box 15, $35 y Chesterfield Red Box 10, $26. Otras marcas como Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slims se venderán a $66 en su versión box de 20 cigarrillos. "Cabe recordar que el sector tabacalero soporta en la Argentina una alta presión fiscal, que se ubica entre las más elevadas a nivel mundial", indicó Massalin en un comunicado, al anunciar los aumentos.

Un dato para tener en cuenta es que con la última reforma tributaria, aprobada en la última semana de diciembre por el Congreso Nacional, a último momento se modificaron los impuestos a diferentes rubros. Uno de ellos fue sobre los cigarrillos, que venían con una alícuota actual del 75%. Con la reforma, se pasó a 70% pero con la inclusión de un mínimo de $28 por atado.

¿Nuevo incremento?

Por el momento su principal competidora, British American Tobacco (BAT, ex Nobleza Piccardo), no comunicó incrementos en su línea de marcas. De todas maneras, dicha empresa subió entre $1 y $3 sus productos a fines de marzo, por lo que no se espera un ajuste de precio en las próximas semanas.

En esa línea, cabe recordar que días atrás la empresa British American Tobacco alertó que la reforma tributaria referida al sector tabacalero "concentrará el mercado, golpeará el bolsillo de los más humildes y generará más comercio ilegal".

En un comunicado, la firma alertó que "el incremento de la carga fiscal en el segmento de precio bajo de cigarrillos, cigarros, cigarritos y tabaco para armar, generará un incremento del comercio ilegal del 57% con su correspondiente impacto en pérdida de recaudación para el Estado en 2018 de $14.100 millones".

Al respecto, explicó que el aumento de carga tributaria se concentra en los productos consumidos por los sectores de menor ingreso, alcanzado en algunos casos el 100%. Además, indicó que "Massalin Particulares tiene hoy el 70% del mercado y pasará a tener 75% en 2018 como consecuencia de la reforma".