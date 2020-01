L a tradicional empresa de postres Balcarce está nuevamente en conflicto con sus trabajadores. La firma, que presentó el año pasado un Plan Preventivo de Crisis, que implica recortar derechos de los trabajadores para poder sobrellevar la crisis económica, no abonó los sueldos de diciembre y adeuda los aguinaldos, lo que generó malestar y la amenaza de una protesta de un sector.

La firma tiene empleados bajo dos gremios: los pasteleros, que trabajan en la fábrica, y los de comercio, encargados de atender los distintos puntos de venta. Mientras que a los primeros les depositó cerca del 40% del salario de diciembre, a los segundos todavía no les cumplió en nada.

El gremio no descarta realizar medidas de fuerza, como un paro o una movilización por la ciudad.

Darío Zunda, delegado del gremio de comercio en Mar del Plata, le dijo a Crónica que la firma se comprometió a pagar "antes del viernes" el aguinaldo y los sueldos que se deben. "Si no cumplen, el problema va a escalar rápidamente, porque vienen con incumplimientos de casi todo lo acordado en el PPC", agregó. En ese marco, recordó que, si bien se había prometido abonar en cinco cuotas de mil pesos el bono otorgado vía decreto por el entonces presidente Mauricio Macri, "no han pagado ni una cuota y no dicen cuándo lo harán".

