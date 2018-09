Tres malvivientes, dos hombres y una mujer, abordaron el colectivo de la línea 324 en la localidad bonaerense de Villa Domínico y con armas de fuego le pidieron plata al chofer que, al no poseer dinero en efectivo, fue agredido físicamente.



Según indicaron voceros policiales, el herido fue identificado como Edgardo Basualdo, de 27 años.



El hecho ocurrió cuando Basualdo fue sorprendido por tres delincuentes armados que eran los únicos pasajeros del colectivo y lo amenazaron para que entregue sus pertenencias, pero al no poseer abundante dinero en efectivo, uno de lo malvivientes realizó un disparo e hirió al joven chofer en la pierna izquierda.



Los agresores abandonaron el colectivo, mientras que Basualdo condujo hasta la terminal de la línea, desde donde un compañero de trabajo lo trasladó a la Clínica Calchaquí, en el vecino distrito de Quilmes.



"Esta vez nuestro compañero está fuera de peligro, pero no puede ser que tengamos que seguir soportando ataques y robos solo por salir a trabajar", dijo Ricardo Silveira, delegado de la línea 324.



Tras el episodio, la 324, 501, 504 y 523 están de paro.