"No podés pasar al pub por tu condición", le dijeron a una joven con una pierna ortopédica que quería entrar a un bar de Tucumán con sus amigos. Cuando el hecho se hizo público, el dueño del lugar tuvo que disculparse públicamente. El incorrecto uso del "derecho de admisión" se convierte en un motivo de denuncia por discriminación.

Esta vez le tocó a Gimena Zelaya, una joven que en 2016 fue atropellada por un policía en Mar del Plata y perdió una pierna. La falta de su miembro fue motivo para que el pub La Morocha, de la localidad de Yerba Buena, le negara la entrada. La tucumana, de 25 años, difundió en las redes lo sucedido.

Luego de que sus amigas entraran, llegó su turno y fue entonces que le preguntaron si tenía invitación o estaba en una lista. Dijo que no y agregó: "Mis amigos acaban de pasar pagando la entrada". Nada de eso convenció al personal. "En un momento sentí vergüenza, como si yo estuviera haciendo algo que era malo. Pero no, no hice nada. Sólo tengo una pierna amputada", expresó.

Cuando lo sucedido se hizo público, Sebastián Alperovich, el dueño del bar, pidió disculpas públicas y también se comunicó de manera privada con Zelaya. "Como dueño me hago cargo de la situación y tomaré medidas luego de escuchar al personal. No puedo sacarle el mal momento a Gimena, pero le pido disculpas y les aseguro a todos que no es la esencia del lugar. En nuestras fotos pueden verse muchas personas con discapacidad disfrutando del pub", expresó.