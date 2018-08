El titular de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba),, habló luego de la tragedia en la localidad bonaerense de Moreno donde una garrafa estalló en la cocina de la Escuela Nº 49 y murieron la vicedirectora y la serena."Lo venimos denunciando. ¿Qué estaba esperando la Gobernadora, que se muera una auxiliar y una vicedirectora? No les importa la vida de nadie, ni de los chicos ni de los trabajadores. Las escuelas están en estado de abandono, lo vengo diciendo hasta el hartazgo", comenzó el gremialista.Luego de queperdieran la vida, Baradel habló cony apuntó contra la Gobernadora: "Pudo haber sido un desastre porque había chicos que estaban por entrar.es responsable de lo que pasó hoy"."Moreno, Rodríguez, Mar del Plata, te puedo decir muchos distritos del conurbano bonaerense, están en estado de abandono. Al director provincial de infraestructura escolar lo tuvieron que echar hace un mes porque inflaba presupuestos", criticó.Baradel reivindicó su accionar en los reclamos al asegurar que "no exageraban". "¿Quién le va a explicar a esas familias, las muertes de estas dos personas? Estoy conmocionado", dijo entre lágrimas."Vamos a hacer la denuncia penal para que esto no quede impune. Para que revisen la conexión de gas y de luz. Los inspectores tienen que verificar el estado de las escuelas y no apretar docentes para que no hagan paros", disparó el titular de Suteba.Baradel también apunto contra el Presidente de la Nación,: "Esto pasa porque ni la hija del presidente ni los hijos de la gobernadora van a la escuela pública".