El Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina ( CTA ),, anunció el paro general de actividades en conferencia de prensa.La conferencia de prensa, se dio en el marco de la reunión de la CGT con el Gobierno Nacional en la Casa Rosada.Baradel comenzó solidarizándose con los periodistas despedidos haciendo referencia al "difícil momento" que le toca vivir a los que se dedican a esa tarea.El motivo de la convocatoria fue para plantear que "hace 48 días que la gobernadora,no convoca a los docentes para discutir paritarias". "Ella dijo que quería discutir con los chicos en las aulas, pero vemos que eso era un mentira porque no hay dialogo", disparó."No vamos a firmar una paritaria a la baja. Desde el año pasado estamos perdiendo desde el 11 %", informó y agregó en referencia a la visita de la gobernadora al Papa: "Le estamos reclamando que no habla con los docentes y médicos que vivimos la problemática y le podríamos dar soluciones".Seguido, habló sobre la urgencia de los docentes. "No podemos esperar más, hay situaciones que se tienen que resolver. Hay chicos que no empezaron las clases porque no nombraron a los docentes. Se suspenden clases porque llueve, los chicos tienen frio, hay problemas de infraestructura y en los comedores", expresó."En primer lugar vamos a impulsar un paro general de actividades con las diferentes centrales de trabajadores", dijo el secretario como primer medida.Luego, admitió que buscarán el conceso con la CTA CGT y diferentes organizaciones sociales pero si no hay coincidencia, van a "ponerle fecha para un paro y una movilización nacional".Como segunda medida, llevarán adelante una jornada de lucha de 48 horas para que la gobernadora Vidal convoque a una paritaria docente y "resuelva los problemas de la educación pública".Por último, sentenció: "Si siguen con este estado de desidia vamos a profundizar las medidas luego del receso escolar".