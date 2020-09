La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente (DNNyA) informó que busca una familia inscrita en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones que reciba a la beba abandonada, aunque la familia ampliada de la criatura tiene la prioridad de tenencia si decide buscar la revinculación.

"Lo mejor que le puede pasar a un niño es crecer con su familia biológica, pero no a cualquier precio, tiene que ser en una familia donde se vele por el desarrollo integral, donde tenga cuidado, amor, alimentación y salud y si esas condiciones no se dan, no es viable que esté con su familia biológica", indicó la Dra. Ana Runke, miembro de la DNNyA.

En caso de que no se restablezca el vínculo con los parientes de la criatura, la Dra. Runke aseguró que se seguirá el camino de la adopción con la familia de acogida, todo a fines de que la nena sea institucionalizada, debido a su situación particularmente vulnerable.

El parte médico del centro sanitario donde operaron a la pequeña informó que afortunadamente las heridas de arma blanca afectaron solo la piel y no los órganos vitales y que la beba se recupera favorablemente.

Fuentes de la investigación policial revelaron que la beba nació el 5 de septiembre, en el mismo Hospital Materno Neonatal de Misiones donde está internada por las heridas de cuchillo oxidado con el que la hirieron antes de abandonarla.

La encontraron en una bolsa de basura a orillas de un arroyo.

Su madre sería Rita C, una joven de 28 años que ingresó a dar a luz con el documento de otra persona llamada Paula González. El marido de esta mujer había hecho una denuncia ese mismo día del nacimiento por desaparición del hogar.

La detuvieron este martes, cinco horas después de que el profesor de gimnasia que paseaba por la costanera encontrara a la beba envuelta en una bolsa de basura y con un tramontina clavado en su cuerpo.

"Aprovecharon que llovía y no había nadie en la calle y la dejaron porque pensaron que iba a morir o querían que muera”, declaró el joven que salvó a la bebé cuando la encontró en un arroyo en Posadas, Misiones.