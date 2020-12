Este martes finaliza el plazo de incripción para acceder a las becas Progresar, el programa de acompañamiento destinado a jóvenes para que finalicen sus estudios primarios, secundarios, plan Fines y quienes continúen en la educación superior o se formen profesionalmente.

Las Becas Progresar son una ayuda económica mensual, actualmente de una suma cercana a los 6900 pesos, que el Estado le otorga a las personas de entre 18 y 24 años inclusive, que estén en situación de vulnerabilidad social y deseen empezar o completar sus estudios en cualquier nivel.

Podés saber cómo está tu solicitud ingresando a la página del Ministerio de Educación y haciendo click en "tu postulación está siendo evaluada".

¿Qué pasa si no me aprueban la beca?

En caso de no lograr obtener este beneficio lo que se puede hacer es objetar esa decisión de acuerdo al argumento que haya presentado la catera nacional.

Si no fue adjudicada por "cuestiones académicas", podés ingresar en donde dice "iniciar reclamo". Una vez que ingresaste, podrás aclarar la Institución a la que perteneces y las materias, o año de cursado correcto para cerrar el reclamo.

Tenés 20 días hábiles desde la fecha de la publicación de los resultados para realizar el reclamo correspondiente, ingresando con tu usuario y contraseña en Becas Progresar, y seguí los pasos.

Ahora si no te lo aprobaron por motivos "socio-económicos" y si tu grupo familiar no supera los 3 salarios mínimos y no está inscripta en ANSES o si considerás que lo está pero el resultado de la postulación afirma lo contrario, debés comunicarte al 130 y/o acercarte a la oficina más cercana.

Para este trámite debés llevar el DNI y partida de nacimiento, tanto tuyo como de tu familia si tenés hijos. Si estás casado o vivís en pareja, la libreta de matrimonio o el certificado de convivencia.

Si no dependés económicamente de alguno de tus padres, o desconocés su paradero, completá el Formulario PS 1.57 – Declaración Jurada Situación Familiar y presentá alguna de estas documentaciones: Información Sumaria Judicial emitida por Juzgado de Familia (donde conste desconocimiento de paradero del padre/madre); o documentación por juicio por alimentos; o denuncia por violencia familiar; o certificado que avale la residencia en un Instituto u Hogar de menores.

Si recibí la beca el año pasado, ¿puedo hacerlo este también?

Sí, haber obtenido este beneficio el año pasado no te impide volver a tenerlo este año. Cada vez que se abra la inscripción, es una nueva oportunidad.

En caso de haber sido adjudicado con la ayuda ya en 2019, ¿me tengo que volver a anotar?

Sí, vas a volver a tener que completar el formulario de inscripción. Tendrás tiempo de anotarte desde el 1 al 31 de Marzo.

Tendrán que sacar un turno en ANSES o realizar la inscripción de manera online para la educación superior y en caso de estar estudiando la educación obligatorio o formación profesional el trámite se realiza de manera presencial.

Es muy importante que prestes mucha atención al momento de completar el formulario de inscripción a las Becas Progresar. El formulario progresar se tendrá que completar con la información personal y es de carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso que ingreses será consecuencia de la expulsión de la beca.

¿Por qué razones pueden rechazar este beneficio?

Son varias la personas que realizaron todo el trámite como corresponde pero recibieron la negativa de la beca. Las razones varían y dependen de la realidad de cada uno de los que la solicita.

No lograr la regularidad por desaprobación de evaluación académica y en cuyo caso recibirás un mensaje que dirá: "en esta oportunidad tu solicitud a BECAS PROGRESAR no pudo ser adjudicada debido a que no cumplís con los requisitos académicos necesarios. Según la información brindada por la Institución en la que estudias, la cantidad de materias que tenés aprobadas es XXXX, y la cantidad de materias requeridas e. XXXXX".

Otra puede ser la regularidad en exceso de una carrera debido a una extensión del plan de estudio regular. El agumento que te enviarán en este caso será: "en esta oportunidad tu solicitud a BECAS PROGRESAR no pudo ser adjudicada debido a que te excedes en dos años o más en la carrera según tu plan de estudios. De acuerdo a la información brindada por la Institución tu año de ingreso fue en XXXXX".

El socio económico, debido a que el grupo familiar supera los tres salarios mínimo vital y móvil, cuyo límite en dicha instancia está establecido en 28.500 pesos en total.

Por falta de información de la familia que lo solicita en la base de datos de la Anses y motivo por el cual no se pudo calcular el ingreso total.

Las Becas Progresar es un beneficio con el cual Anses acompaña a aquellos jóvenes que quieren finalizar sus estudios. (Imagen ilustrativa)

Un error al ingresar el CUIL anula cualquier posibilidad de lograr el beneficio, ya que no te permitirá ser asociado con cualquier persona. Es clave recordar que los datos ingresados tienen carácter de Declaración Jurada y "no pueden ser modificados durante la convocatoria"

Y el último argumento, es que no cumplís con la edad requerida para participar, que es de 18 a 24 para alumnos ingresantes extendiéndose a los 30 para aquellos que están avanzandos.

¿Qué son las carreras estratégicas Progresar?

El Plan Becas Progresar 2020 dispuso una serie de carreras estratégicas para impulsar el estudio de ciertas carreras universitarias, secundarios y primarios.

Quienes opten por las mismas cobrarán un poco más cada mes llevándose por Educación superior de 1600 a 4900 para carreras universitarias, Formación Docente de 5300 a 7400 en áreas estratégicas.