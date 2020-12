En una votación dividida, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata benefició con arresto domiciliario al ex juez de garantías César Melazo, acusado de formar parte de una megabanda criminal conocida como "la banda de los jueces". El acusado fue detenido a fines de agosto de 2018.

La medida no está firme, pero si la fiscalía no apela, recibirá el año 2021 junto a su familia. Si se confirma lo dispuesto por el tribunal de alzada, el ex magistrado volverá a su imponente mansión con lago propio, ubicada en la localidad de Gorina, donde permanecerá detenido. La defensa de Melazo está a cargo de los abogados Oscar Salas, Christian Romano y Juan Pesquera.

Laura Lasaga y Sergio Almeida entendieron que no existen riesgos procesales para mantener detenido a su ex colega de primera instancia. En disidencia votó el juez Raúl Dalto, quien sostuvo que Melazo debe continuar alojado en un penal. La causa ya fue elevada a juicio oral.

.

Fue designado el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, pero la mayoría de los jueces se excusaron de intervenir en el eventual debate, salvo Andrés Vitali y Silvia Hoerr, quienes aceptaron juzgar a su ex colega. Resta designar a un tercero. Además de Melazo, serán sometidos a juicio oral el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn, el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli.

Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".