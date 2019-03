Este es Benjamín, el nene de 5 años que se perdió en el desierto sanjuanino.



En diálogo con Crónica HD, Victoria la hermana de Benjamín el nene de 5 años que se perdió en San Juan, caminó 21 kilómetros y estuvo toda una noche en el desierto, donde viven pumas, arañas, víboras, alacranes comentó que "gracias a Dios" esta historia tuvo un final feliz afortunadamente cuando lo encontraron sano y salvo.



"Gracias a Dios, gracias a toda la gente que colaboró", dijo la mujer y agregó "él está bien, tuvo una noche buena y solo estuvo deshidratado".



Ante la consulta sobre como sucedió el extravío del menor, Victoria recordó: "Nosotros llegamos y nos juntamos con una familia amiga. Ellos habían almorzado ahí y nosotros fuimos a tomar mate".



"Cuando yo me siento, y mi mamá (Andrea Quiroga de 44 años) estaba sentandose viene un nene de la otra familia y dice que Benja se había ido. Solo había cruzado la calle de ripio", comentó la hermana de Benjamín y mencionó que: "Ahí, inmediatamente mi mamá se para y dice ¿Dónde está Benja?, y estaba ahí super cerquita".



Mientras su familia lo llamaba, "salió corriendo tomandoselo como un juego. Él corría y se reía, y bueno... corría, corría y corría, él corre muy rápido y nunca lo alcanzamos porque corré en todos lados", manifestó Victoria, ahora más tranquila tras el hallazgo del pequeño.



"En ese momento se lo tomó como un juego y se perdió", subrayó la mujer que más tarde declaró: "Era la primera vez que ibamos a ese lugar. Yo trataba de no pensar en nada. La veía a mi mamá que estaba llorando y no estaba calma. Asique bueno, tenía que estar bien y también estaba mi otro hermana más chica. Asique imaginate. No trataba de pensar en Benja directamente y trataba de calmar a ellas".



Más tarde, contó las primeras palabras de su hermanito: "Te extrañé, mamá". Después, y sobre las horas que el menor estuvo solo recordó que este "contó más o menos algo. Que levantaba los brazos y gritaba para que lo veamos".

"Yo le pregunte si vio que lo buscaban y me dijo que si, pero que las luces estaban muy lejos. Que escucha ´Benja, Benja´ pero que estaba muy lejos, y es así porque el eco allá es muy grande", aclaró Victoria.

En tanto, continuó detallando las vivencias del menor durante su extravío: "Contó que estaba muy lejos y que no podía llegar. Que le dolía la cabeza, que pasó frío y calor". "Estaba en shock, como que todavía no sabe lo que hizo, no tomó dimensión. Cuando lo encontraron dijo ´tengo sed´, nada más. Ni siquiera es que lloró, nada", manifestó Victoria, ahora disfrutando de la compañia del pequeño Benjamín.



Por último, brindó detalles de como es el lugar en donde el menor se perdió: "No se como serán los otro días, pero en ese día había varias familias pero muy alejadas. No era que estaba lleno de gente. Y es desierto. Un campo enorme, y a mi me agarró desesperación cuando me subo a la montaña para ver si lo veía y cuando tome dimensión de lo que era el lugar me desesperé el doble".



Además, contó sus preocupaciones: "Uno piensa que se puede haber cortado con las espinas de loscactus que eran muy grandes. Y uno piensa en un montón de cosas, asique trataba yo de no pensar y enforcarme en que ya lo iban a encontrar".



Sobre la gente que colaboró en la búsqueda y el operativo llevado a cabo dijo: "Fue excelente. Primero se llamó a la policía, después a Prefectura, y así empezaron a caer las distintas fuerzas, Gendarmería, Ejercito y Rescate, además de un montón de gente", en total fueron 1250 personas.



En tanto, sobre su hermano dijo: "Él va al jardín, por la mañana, y es un niño muy inteligente. Demasiado. Es muy vivo y como dije en varias ocasiones le encanta correr. A donde va corre. Tiene muchas energías y no se le acaban".