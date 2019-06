Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Sueño con conocer el mar, pero principalmente tener mi casita", expresó con conmovedora ternura Bianca, mientras aguarda por un trasplante de pulmón. La pequeña, oriunda de la localidad bonaerense de Paso del Rey, sufre de una grave enfermedad que afecta sus vías respiratorias, y por la cual lleva adelante una internación domiciliaria en la vivienda de su abuela, dado que su hogar no reúne las condiciones suficientes para su tratamiento y necesita ayuda en la refacción de la misma.

Al primer mes de vida de su hija, los médicos le informaron a Yésica Luján que la niña presentaba un cuadro de fibrosis quística. Una afección que a los 12 años de Bianca dañó su sistema respiratoria y su páncreas, por completo. En este sentido, la progenitora señaló a Crónica que "ya no hay nada más para hacer porque no hay una mejoría, lo único que logramos fue que continuará su internación, en forma domiciliaria. Es oxígeno dependiente".

El testimonio de la mujer da cuenta de una gran carencia que debe resolverse en pos de su hija, pero no obstante, la mamá aclaró que "le pido a la gente que se acerque a mi casa y vea cómo está, porque a mí no me gusta andar pidiendo".

Ante semejante estado de situación, las autoridades médicas que le brindan asistencia precisaron que hay una sola opción: un trasplante de pulmón. Mientras sus padres realizan los trámites correspondientes, Bianca pasa sus días en una cama, de una de las habitaciones de la vivienda de su abuela, donde lleva adelante el tratamiento, dado que "mi casa no tiene las condiciones que ella necesita.

La estamos refaccionando, pero nos falta mucho, hay que pintarla, hacer los baños y la cocina", detalló Luján. El testimonio de la mujer da cuenta de una gran carencia que debe resolverse en pos de su hija, pero no obstante, la mamá aclaró que "le pido a la gente que se acerque a mi casa y vea cómo está, porque a mí no me gusta andar pidiendo".

En tanto, la menor pasa sus horas mirando un celular o charlando con su madre, a quien en cada conversación le pregunta: "¿Cuándo voy a dejar el tubo de oxígeno y volver a jugar con mis amigos o a la escuela, que quiero estudiar?". Justamente, para hacer más amena y menos tediosa su internación, que comenzó en marzo pasado, Bianca ruega por una televisión. Una necesidad más, de tantas, que la niña, quien desea ser contadora pública, sueña con conocer el mar y con su casa propia, necesita satisfacer en su larga recuperación.

Una acción solidaria que puede brindarse llamando al 15-3827-3616, o acudiendo a la calle Santiago del Estero 2063, de la localidad bonaerense de Virrey del Pino.