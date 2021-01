De forma sorpresiva para muchos y no tanto para aquellos que siguen con atención la cotización de las criptomonedas, bitcoin ha roto sus precios máximos varias veces y muy habitualmente (desde que el 16 de diciembre se superaron los 20.000 dólares) no sólo no ha bajado de esa cifra sino que ha superado los 30.000 dólares con creces, y en el momento de escribir este artículo su precio sobrepasa los 41.000 dólares ¿quién sabe cuál será su precio dentro de unos pocos días u horas?). ¿Cuáles son los factores que han afectado a su precio, cómo se utiliza bitcoin para invertir (además de comprándolo) y qué esperan los analistas para el 2021 son las cuestiones sobre las que vamos a tratar de arrojar algo de luz a continuación.

Acontecimientos que han afectado al precio de bitcoin

Para conocer los principales acontecimientos que han afectado a la cotización de bitcoin es necesario acudir a aquellos que más saben de este novedoso activo, pero también nos sirve la teoría económica más clásica, por ejemplo, la caída de marzo la explica la venta masiva de bitcoins y ethereum fruto de un fraude llevado a cabo vía una exchange china, es decir, si se inunda el mercado de un activo su precio baja, y la histórica subida de diciembre ya la anticiparon los analistas después del halving de mayo, es decir, la contracción de la oferta ha terminado desencadenando una previsible subida de los precios.

Otro factor que afecta para bien a bitcoin y al criptomercado en general es la incertidumbre creada por la pandemia y la necesidad de los inversores de depositar su dinero fiat en un valor refugio, además de la inflación que están experimentando incluso las monedas fuertes como consecuencia de los rescates planteados por los gobiernos centrales de EEUU y la Eurozona, que se pagarán imprimiendo moneda nueva, no mediante contención de gasto en otras áreas, algo en lo cual el peso argentino tiene una gran experiencia. En definitiva, hay quien cree, y los acontecimientos parecen darles la razón, que el bitcoin y otras criptomonedas pueden funcionar no sólo como monedas al uso, sino también como valores refugio de forma similar a como lo hace el oro.

Invirtiendo en bitcoin

Aquel que quiera probar fortuna con bitcoin tiene principalmente tres formas de invertir en él, y son el minado: que requiere una inversión muy alta en equipos informáticos y energía, pero que sitúa al minero como proveedor primario de nuevos bitcoins al mercado, el trading mediante CFD de bitcoin para operar con su precio sin comprarlo, en el cual la inversión inicial es baja con respecto a los beneficios potenciales debido al apalancamiento, pero que por ello mismo y también debido a los rápidos movimientos del mercado conlleva un riesgo alto de caer en cuantiosas pérdidas rápidamente (el apalancamiento y la volatilidad son factores que solo el trader profesional debería intentar aprovechar a su favor) o la compraventa en exchanges, y en algunos bancos, que ahora puede ser poco asequible debido a los altos precios, pero es también la opción más sencilla para el inversor más inexperto.

En cualquier caso hay que tener presente que invertir en criptomonedas siempre tendrá riesgos mayores que hacerlo en mercados que ya han superado la prueba del tiempo, y que cualquier tipo de inversión siempre será más arriesgada que dejar el dinero quieto en el banco... aunque dejando que la inflación se lo vaya comiendo poco a poco.

¿Qué dicen los que saben? Un ejercicio de futurología

XRP a 10.000 dólares (esta previsión fue realizada antes de la demanda de la SEC, aunque las criptomonedas están acostumbradas a superar baches), bitcoin moviéndose a finales del 2021 entre los 100.000 y los 300.000 dólares, chainlink a 40 dólares en algún momento del 2023... tenemos predicciones para todos los gustos, tantas que a fuerza algunos acertarán y muchísimos fallarán, así que parece más lógico y sencillo predecir tendencias antes que precios, como por ejemplo aquellos que predijeron subidas generales del criptomercado meses después del halving de bitcoin, predicción sustanciada en experiencias anteriores y por lo tanto con una base sólida.

Lo que parece muy factible en cualquier caso es la consolidación de las criptomonedas como parte integrante, e importante, de los mecanismos financieros mundiales, tanto es así que no pocos inversores institucionales y actores gubernamentales se han rendido a la evidencia.