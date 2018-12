Una nena de 5 años debió ser internada de urgencia luego de que una bomba de la pileta en la que estaba la succionara por la cola y le extirpara gran parte de los intestinos.



El estremecedor hecho ocurrió el sábado pasado por la tarde en Paraná, en Entre Ríos. La nena se encuentra internada en grave estado en el Hospital San Roque.



"La operamos, está muy grave. Está internada en terapia intensiva, el pronóstico es muy reservado. Tenemos que esperar cómo evoluciona con el correr de las horas. Está muy grave y todavía no salió del riesgo de vida", informó Víctor Paz, jefe del Servicio de Cirugías, en declaraciones a El Once.



Un accidente que se repite por negligencia



Las bombas de aspiración y filtrado deben tener un sistema de protección o malla protectora para evitar, justamente, los daños por succión. Además, no deben ser encendidas con gente dentro de la pileta. Si pasa una situación como el de la nena, lo primero que hay que hacer es apagar el sistema.