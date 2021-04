Desde que se separó de Claudio Contardi (52), la modelo y conductora de 39 años Julieta Prandi atravesó un sinfín de situaciones que complicaron la separación y que llegó a manos de la justicia, la cual dispuso una multa de 50 mil pesos para la conductora por "exteriorizar lo que pasa con su ex pareja e hijos".

Una de las últimas denuncias públicas de la modelo fue el 3 de marzo, cuando hizo un desesperado pedido por Twitter, donde sumó casi cien mil seguidores. " Justicia 'amiga': El sujeto (léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras", aseguró.

Pedido desesperado

"Todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias por tanto", agregó Julieta en la red social, mostrando su malestar y preocupación por sus hijos Mateo y Rocco.

Tras estas y otras declaraciones públicas sobre los conflictos con su ex marido, Prandi y su abogada Ana Rosenfeld fueron multadas por 50 mil pesos por el juez Hernán García Lázaro. Pero no solo eso, además, el juez les puso un bozal legal, por lo que no podrán brindar información sobre el tema en medios de comunicación y redes sociales.

Además, según informó Carlos Monti, en "Nosotros a la Mañana", la modelo no podrá dar información sobre el modo de vinculación paterno filial de los niños.

Además, desde el ciclo se comunicaron con la abogada María Alejandra Bellini, quien dio más detalles sobre un episodio que sucedió este miércoles: “No podemos nombrar al juez. Acaba de cortar con Julieta, realmente está muy mal porque hoy mandó a sus hijos al colegio después de tantos días y el señor Contardi se apareció en el colegio a las 10:30 de la mañana y no dejó que sus hijos participen de las clases".

Y agregó: "Hace 15 días que no estaban yendo al colegio. Ahora está reunido el menor con el padre. Es una locura total. Como los miércoles es el día de visita de él se los quiere llevar y Julieta no quiere”.

Bellini también contó que hicieron una denuncia por corrupción de menores a María Florencia Cañete que era la niñera que tenía Contardi para sus hijos, aunque no dio más detalles de la causa. Sin embargo, la letrada aseguró que Rocco “no quiere estar con su padre, le tiene miedo, no lo quiere ver”.

Cuota alimentaria

Luego, la abogada contó una situación que vivió uno de los hijos de Julieta por una frase que Contardi le habría dicho a Prandi: “Mateo tuvo que buscar por Google qué significaba ‘te voy a mandar una corona de flores para tu próximo cumpleaños’. Te da piel de gallina, es una locura”, relató.

Por último, Bellini destacó que Julieta tiene que trabajar porque Contardi hace dos años que no le pasa alimentos. "Ella trabaja en la radio todos los días, pero a su vez está asustada y preocupada porque hoy cuando lleva a los chicos al colegio se encuentra que estaba el señor Contardi no permitiendo que sus hijos tengan el normal desenvolvimiento que tiene que tener cualquier criatura. Ellos le tienen miedo a su papá”.