Tras el anuncio de la cuarta y quinta temporada de la exitosa serie El Maginal, transmitida por la TV Pública y también por streaming en Netflix, se supo que Dalma Mardona iba a estar en el elenco.

Sin embargo, el anuncio no le cayó nada bien a Brian Buley, quien encarna el papel de "Pedrito". Según trascendió un audio de WhatsApp que le envió el actor al periodista de Radio Mitre Juan Etchegoyen, Bueley mostró todo su enojo con la decisión.

El periodista había puesto en su cuenta de Twitter un video en el que daba a conocer el audio, seguido de la descripción: "indignado por la convocatoria de @dalmaradona a @ElMarginal_ok. 'Me parece una falta de respeto y no es justo'”.



"No tengo nada en contra de Dalma Maradona pero me parece una falta de respeto hacia los demás compañeros porque estamos en un momento difícil por esta pandemia. No es justo que esté en El Marginal. Obviamente por la muerte de su papá coincido con eso, porque para olvidarse un poco lo que es el sufrimiento... Pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo", explicó el actor sobre su desacuerdo en que la hija de Diego Maradona esté en las nuevas temporadas de la serie dirigida por Luis Ortega y producida por Sebastián Ortega.

Biran logró consagrarse como uno de los personajes más queridos de la serie durante las últiams tres temporadas. Por otro lado, se presentó como cantante en otras producciones, que le brindaron mayores oportunidades laborales. Así, pasó de cuidar autos y pedir monedas en la calle para sobrevivir, a tener un presente mejor gracias a El Marginal.

LLAME AL PROGRAMA PERO RECIEN MAÑANA SE COMPROMETIERON A SACARME AL AIRE PARA ACLARAR ESTO " PORQUE ES UN ERROR SACARME DE CONTEXTO" GRACIAS A TODAS/OS POR EL AGUANTE DE SIEMPRE! pic.twitter.com/M43NwAPUs9 — Brian Buley (@BrianBuley) June 18, 2021

A pesar de eso, durante el 2020, golpeado por la pandemia de coronavirus, el actor había declarado en los medios que no conseguía trabajo y que no le habían llegado nuevas propuestas actorales. De allí puede explicarse su enojo contra la incoporación de Dalma al rodaje.

¿Qué personaje hará Dalma Maradona en El Marginal?

Según el medio Primicias Ya, la hija del Diez aparecerá en la cuarta o quinta temporada y será la novia de Nicolás Furtado (Diosito Borges), luego de que el personaje haya tenido un romance con La Joaqui (Mecha) y Cumelén Sanz (La Kari).

En estas nuevas temporadas que formarán parte de la exitosa serie carcelaria, se incorporarán Juan Minujín como Pastor y Martina Gusmán como Emma. También volverán Gerardo Romano, que interpretará a Antín. Además, vuelve Abel Ayala que interpreta a César.