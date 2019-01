La familia de las jóvenes no tiene noticias de ellas desde el 21 de enero.

Gemelas de 29 años viajaron desde Neuquén a Florianópolis, Brasil, y su familia no sabe nada de ellas desde el 21 de enero. El joven que iba a a recibirlas en el país vecino, se negó a brindarle precisiones a la madre de las chicas respecto a la ubicación y la bloqueó de su celular.

Sol y Yohana Monsalve de 29 años, estudiantes de Administración de Empresas, partieron de Centenario rumbo a Florianópolis y el último contacto que tuvieron con su familia fue el 21 de enero. Las chicas se fueron en un ómnibus de Fecha Bus y tenían fecha de regreso el 27 de enero.

Luciana Vardabasso, madre de las chicas, relató a Lmnequén.com: "Fueron a la casa de un amigo de Sol, lo conoció trabajando en Neuquén. Después él se fue a Brasil y siguieron en contacto. Le dijo a mis hijas que trabajaba de peluquero allá".

Agregó: "Le escribí al chico, no me quiso decir en qué parte de Florianópolis estaba, me contó que las alojó pero agregó que ya se habían ido a otro lugar. Luego, me bloqueó de su celular".

La mujer describió a las jóvenes como dos chicas que miden 1,50, tienen pelo lacio, rubio oscuro, ojos color café, tez blanca, pecas y usan piercing en el ombligo y la nariz.