Sabrina Gorosito es de Quilmes. El viernes fue a bailar a Puerto Madero y nunca más se supo de ella. Walter, su padre, habló con Crónica HD y relató detalles de lo último que supo de ella.

"Mi hija me dijo que se iba a dormir a lo de su amiga, pero como no volvió, le pregunté a esta chica y me contó que en el boliche Sabrina conoció a un joven. Estoy desesperado no se qué hacer", dijo el hombre angustiado.

LA ESTAMOS BUSCANDO | Sabrina Gorosito (19) vive en Quilmes y la vieron por última vez en Puerto Madero. Llevaba puesto un pantalón de gimnasia y un buzo azul. Si sabés algo, comunicate al 1541668007 #AyudáConRT #HayUnaFamiliaDesesperada #PorFavor #Gracias pic.twitter.com/jfPI5Fvem2 — Diario Crónica (@cronica) 21 de enero de 2019

Sobre la chance de que la joven de 21 años esté con este chico, el hombre fue contundente: "No me importa, que me haga saber que está bien, que vuelva a casa porque estoy desesperado". Además, el hombre descartó una posible pelea con su hija: "No nos habíamos peleado ni nada. Me saludó con un beso antes de ir a bailar".

El último mensaje de la joven data del sábado a las 16 horas, cuando ella dijo "estoy haciendo unas cosas, en un rato voy". La última conexión de Whatsapp data de aquel día a las 16.32. Después de eso, no se supo nada más de Sabrina y su padre, de hecho, desconoce si efectivamente ella escribió aquellas palabras.