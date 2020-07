En el marco de la pandemia del coronavirus, la diputada nacional Carolina Moisés propuso un proyecto de ley con el que se busca limitar la responsabilidad penal de médicos y demás integrantes del equipo de salud por acciones realizadas durante la atención de pacientes afectados por Covid-19, tanto en instituciones asistenciales del sistema público, como del privado y de la seguridad social, y mientras dure la emergencia sanitaria. "Tenemos muchísima expectativa, porque hemos recibido la adhesión de todas las cámaras y federaciones que representan al personal medico, entre ellos, anestesistas y cardiólogos", señaló Moisés a Crónica.

De acuerdo con la iniciativa, que tiene el respaldo de diferentes instituciones médicas, los procedimientos realizados en ejercicio de esas funciones en el marco de la pandemia de Covid-19 y de la emergencia sanitaria declarada por el decreto 260/2020 que sean objeto de denuncias, acusaciones y/o imputaciones penales no podrán configurar en ningún caso los delitos tipificados en los artículos 106°, 202° y 203° del Código Penal y, por lo tanto, no serán punibles.

.

La norma presume que las acciones realizadas por los profesionales y el personal de la salud quedan comprendidas en los supuestos del artículo 34°, incisos 3° y 4° del Código Penal, por los que no son punibles "el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño" y "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo", salvo que se acredite el dolo del sujeto y/o su intención deliberada de propagar la pandemia del coronavirus Covid-19 o de abandonar a una persona.

"Es preocupante el creciente índice de denuncias y acusaciones a que se ven expuestos los médicos y el equipo de salud a quienes les toca el rol de la atención directa de pacientes con coronavirus, que en muchos casos llegó a los estrados judiciales", razonó la diputada.

.

"Se trata de una enfermedad nueva, en constante investigación, sobre la que se desconocen efectivamente muchas de sus implicancias pero que tiene una alta transmisibilidad comunitaria", analizó la legisladora, y añadió que en determinadas circunstancias "extremar los recaudos sanitarios no es suficiente, y menos aun cuando los recursos económicos o de infraestructura no son los óptimos, por lo que no es conveniente sumar un elemento más de tensión a los ya existentes, exponiendo a los médicos y personal de la salud a un hostigamiento legal injusto".

"En esta situación de extrema emergencia, es necesaria una política de Estado que salvaguarde la acción de los médicos y del personal de salud, reconociendo que el ejercicio de su profesión en estas circunstancias excepcionales merece un tratamiento especial", concluyó la diputada jujeña.