Junto a su madre. Las hermanas Tomasella. (Gentileza El Litoral)

Carla Pipaon, una mujer oriunda de Corrientes que, según ella escapó de los abusos de su marido, cuando desapareció en julio de 2016 junto a sus dos hijas, fue hallada junto a las menores en la Isla Margarita, en Venezuela.



Pipaon había denunciado por redes sociales, dos meses después de su fuga, al padre de sus hijas por violencia doméstica y abusos, sin embargo, no habría radicado la denuncia en una entidad policial o judicial.



Pipaón y su actual pareja, Facundo Ramírez, fueron puestos a disposición de la Justicia local, que en las próximas horas iniciaría el trámite de extradición.



Por su parte, Lucio Tomasella, el papá de las nenas, confirmó que la detención estuvo a cargo de efectivos de Interpol.



"La detención fue esta siesta. Interpol los detuvo. Hace un año que teníamos la información de que podrían estar en Venezuela. Se encontraban en la zona de la Isla Margarita. Es todo muy reciente por lo que no puedo dar mucha información", indicó el hombre en declaraciones al diario El Litoral.



Pipaon y las niñas habían sido dadas por desaparecidas el 8 de julio de 2016, mientras que el 6 de septiembre del mismo año, la mujer, a través de su cuenta de la red Facebook, en un extenso texto, calificó a Tomasella como "enfermo mental" y dijo que vivió "diez años bajo golpes, vejaciones y abuso sexual".



Sin embargo, Tomasella desmintió las denuncias: "Ella decía que yo era violento, que la acechaba y otras cuestiones. Pero nunca presentó pruebas porque simplemente esto nunca existió", aseveró. Y agregó: "Si abusé de mis hijas, no entiendo por qué no hizo la denuncia en su momento. Yo estaba con las nenas de lunes a viernes 4 horas por día y los fines de semana alternados. En las vacaciones de invierno tenía una semana y en las de verano 15 días", alegó.