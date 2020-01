Consultado por la prensa sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la “ Ley de Góndolas” y la “enorme irresponsabilidad de los empresarios formadores de precios”, el secretario general de CAME, José Bereciartúa, manifestó su decidido apoyo a los dichos del presidente y agregó que “la pelea contra los incrementos es algo que debemos dar todos los que formamos la cadena comercial y de distribución, desde el minorista hasta el mayorista, el pequeño comerciante y toda la cadena industrial. Todos debemos unirnos en esta epopeya. No hay lógica alguna para que se sigan indexando y se fomente el proceso inflacionario, en donde la mayor responsabilidad es de los formadores de precios, que no somos las pymes comerciales”.

Por tal motivo, y con el objetivo de colaborar con el gobierno en la emergencia alimentaria, desde CAME “estamos lanzando cursos de capacitación on line y presenciales para que todos los comercios acepten e incentiven el uso de la tarjeta alimentaria de una manera responsable, como muestra de una genuina colaboración con un país que necesita del esfuerzo de todos los argentinos”, agregó Bereciartúa.

Y finalizó “Los grandes monopolios no pueden seguir siendo el timón de la economía argentina. Tal como dijo el presidente, la pelea de los precios debemos darla de cualquier modo y es imprescindible la colaboración de todos los sectores para salir adelante. CAME ha sido siempre abanderada a la hora de exponer a aquellos que se abusan de las posiciones dominantes en el momento de formar los precios de los productos, perjudicando a las familias argentinas y licuando el esfuerzo solicitado por el gobierno nacional”.