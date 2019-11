Los caballos son criaturas impactantes y hermosas. Pero también pueden ser peligrosas si uno se acerca mucho y las atemoriza. Esto último lo comprobó un joven tras recibir una brutal patada por parte del animal.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes en el Tortugas Country Club durante un partido de Polo y quedó registrado en la cámara de seguridad. Allí se ve como Matías Seltzer llega caminando hacia el animal desde atrás, cuando recibe la tremenda patada.

Inmediatamente, el hombre queda tendido en el piso sin moverse y es asistido por otro sujeto que lo auxilia. El joven debió ser trasladado a un hospital y permaneció internado bajo observación hasta la mañana de este martes, cuando recibió el alta.

Seltzer, que no quedó con secuelas, tuvo la suerte de no quedar muy cerca del caballo, por lo que la patada no pudo desplegar toda su potencia.