La falta de transporte en todo el país provocó este miércoles la merma de las actividades y el movimiento en las principales ciudades de las provincias, donde hubo algunas movilizaciones, piquetes y hasta un locro gigante para acompañar la huelga convocada a nivel nacional por los gremios que responden a la CGT y las tres CTA.



En el caso de Córdoba, los gremios cegetistas se manifestaron en medio de la huelga con un acto por el 50 aniversario del "Cordobazo", con la participación de los jefes de las CTA y CTA Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el sindicalista de la docencia bonaerense Roberto Baradel.

Gremios realizaron un acto por el "Cordobazo".

El dirigente cordobés José Pihén, jefe de la CGT local, destacó "que en una expresión nacional se incluya esta conmemoración del Cordobazo" como forma de "ratificación del rechazo a las políticas del Gobierno Nacional, que se han traducido en caída de la producción".



Este es un paro político contra un gobierno que agrede al movimiento obrero. Hasta octubre tenemos que garantizar que la lucha de los trabajadores sea una marca presente y constante contra el ajuste. pic.twitter.com/k4wAhWvtOg — Hugo Yasky (@HugoYasky) 29 de mayo de 2019

En Rosario, los gremios también marcharon por las calles céntricas e instalaron ocho piquetes en diferentes puntos de la ciudad, aunque el toque llamativo lo dieron los trabajadores del gremio de Recolectores de residuos que instalaron una olla de más de 2 metros de diámetro en el cruce de Perón y Circunvalación donde cocinaron locro para repartir entre unas dos mil personas, según los organizadores.

Persianas bajas y poca gente en el centro de Rosario (Gentileza: Rosario 3).

En un comunicado conjunto, los gremios rosarinos alertaron que "el pueblo se hunde en la pobreza. Se pierden puestos de trabajo, la inflación se come los salarios" y dijeron que en ese camino "la clase trabajadora siempre ha sido la resistencia".

La terminal de Rosario desierta (Gentileza: Rosario 3).



En Mendoza, el gobierno minimizó el alcance de la huelga dado que el ministro de Transporte, Lisandro Nieri, dijo que "en cada una de las líneas se implementó un operativo de seguridad" para garantizar el transporte y resaltó que "no hubo absolutamente nada (problemático), fue solamente preventivo reforzando los controles" y la ministra de Salud, Elizabeth Crescitelli, dijo que todas las cirugias se realizaron sin inconvenientes en los hospitales y señaló que ante los casos de pacientes que no asistieron a consulta se dispuso reprogramar "todos los turnos para los próximos días".



El jefe de la CGT local, Luis Márquez, dijo al diario Los Andes que si bien "esperábamos algo más fuerte, fue positivo, conociendo la idiosincracia y los problemas a los que se someten los trabajadores en Mendoza" y sostuvo que muchos empleados estaban de acuerdo con la medida pero asistieron "para no perder el poco salario que tienen. Lo entendemos completamente".

La falta de transporte afectó notoriamente en Mendoza (Gentileza: Vía Pais)

En Santa Cruz, la Mesa de Unidad Sindical (Mus) reclamó este miércoles en el Ministerio de Economía local mejoras salariales y presentó una nota en el Consejo Provincial de Educación (Cpe) para pedir el pago de sueldos a los profesores a los que el estado les adeuda varios meses.

Se reunieron en reclamo del "ajuste brutal" del gobierno (Gentileza: ATE Santa Cruz).

En Tierra del Fuego, en tanto, el paro repercutió por la falta de transporte público, vuelos de línea, actividad bancaria y fabril, y servicios públicos prestados por el gremio de camioneros, en tanto que era dispar el acatamiento en comercios y en las oficinas públicas.

La gran mayoría de los comercios funcionaron normalmente (Gentileza: Infofueguina).

Asimismo, la adhesión de camioneros derivó en que no haya expendio de combustible en las estaciones de servicio, con excepción de que lo requieran ambulancias u otros vehículos de emergencia, ni tampoco recolección de residuos ni transporte de caudales.