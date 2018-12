Convertir el dolor en solidaridad. En eso radica la admirable historia de Florencia Carranza, quien perdió a su pequeña hija por sucesivas y graves enfermedades. Luego de transitar por la angustia y la tristeza que implicó el fallecimiento de su niña, la progenitora decidió salir adelante, brindado contención a aquellos padres de pacientes con severas afecciones, en la misma clínica donde asistieron a su ser querida.

A los siete meses de gestación, nació Mía, y producto de ello contrajo una serie de enfermedades, entre ellas una displasia bronco pulmonar, una encefalopatía crónica no evolutiva, hipertiroidismo, y se le practicó una traqueotomía, y se le aplicó un botón gástrico. En consecuencia, Florencia Carranza no se separaba de su hija, pasando largas horas en la Sala Familiar de la Clínica Santa Trinidad, de la ciudad de Córdoba. En aquel entonces, Florencia señaló que "sabía que mi hija no iba a vivir mucho tiempo y me ponía a pensar cuándo iba a llegar el día. Pero me di cuenta de que tenía que disfrutarla".

Finalmente, Mía murió el 23 de octubre de 2017, y su madre debió superar el duelo, aunque ya estaba preparada para el peor desenlace. El primer paso que realizó Florencia para dejar atrás el padecimiento vivido durante tres años fue regresar a la Clínica Santa Trinidad de dicha ciudad, en la cual la pequeña llevó a cabo su tratamiento. Al respecto, Carranza detalló que "me habían sobrado unos materiales descartables y decidí donárselos. Volví dos veces más al hospital y ahí me ofrecí como voluntaria".

A partir de marzo pasado, la mujer brinda todo tipo de contención a los padres que aguardan por la evolución de sus hijos en la Sala Familiar. "Les damos desayuno, merienda, y principalmente palabras de apoyo, un abrazo, porque yo ya estuve en sus lugares, y sé que la mayoría de las veces las noticias son malas. Entonces les aconsejo que cuando entren a la terapia a ver a sus hijos se relajen, ya que los chicos se van a recuperar muchísimo mejor", remarcó la solidaria progenitora. En referencia a su ejemplar labor en el centro de salud, ella confesó que "lo hago de corazón, me gusta hacerlo y es porque mi hija me enseñó a valorar más la vida, que las cosas simples tienen mucho valor, y a mí me hace bien estar con las papás y ayudarlos porque es muy difícil esperar mucho tiempo en un pasillo, incluso algunos duermen ahí".

Un accionar voluntario cuya principal recompensa la recibe por parte de quienes contiene diariamente: "Ese es el momento más lindo porque los padres me agradecen y los chicos me regalan una sonrisa", aseguró Florencia. Ella encontró en aquella mencionada Sala Familiar del recinto hospitalario, en la que aguardaba por la recuperación de su hija durante largo tiempo, un nuevo espacio para canalizar el dolor en la felicidad que significa colaborar con quienes la necesitan. Respecto de ello, Carranza consideró que "acá paso a ser madre, prima y hermana de los padres. En este lugar uno elige a la familia, se encariña con la gente y forma una nueva familia".