Un camión de gran porte que transportaba un contenedor cargado con alimento balanceado volcó el sábado a la madrugada frente a una vivienda en la bajada del puente Nicolás Avellaneda, en sentido provincia de Buenos Aires, y su conductor sufrió heridas leves.

El vehículo, un Mercedes Benz, permanecía volcado frente a la vivienda de la avenida Nicolás Avellaneda 946, entre las calles Sargento Ponce y Sebastián Gaboto, en la localidad bonaerense de Dock Sud, justo en una de las salidas del puente.

Debido a su gran porte, el camión afectaba también el ingreso a la vivienda lindera de Avellaneda 946.

En el lugar, trabajaron Bomberos locales y personal policial mientras la calle Avellaneda permanece cortada por personal de tránsito local, a la espera de que se realice el peritaje del camión y arribe una grúa de gran porte para retirarlo del lugar.

"Nosotros tenemos un kiosco y mi marido un taller al lado y no podemos abrir hasta que no saquen el camión. Otro vecino no puede salir de su casa directamente. Esto pasa seguido porque bajan a mucha velocidad del puente y no pueden controlar los autos, pero de esta forma con un camión tan grande no pasó nunca", contó Mónica, la dueña de una de las dos casas afectadas por el vuelco.

La mujer detalló que cuando su marido salió a ayudar al chofer y lo sacó del camión, llegaron los bomberos "y el muchacho de unos 30 años se escapó descalzo y creo que estaba alcoholizado porque encontraron latas de cerveza en el interior de la cabina".