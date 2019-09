Hugo es camionero, pero este viernes pasado se convirtió en héroe. Porque mientras circulaba por la Ruta 5, a la altura del acceso a la ciudad bonaerense de Mercedes, divisó una situación límite. Lejos de mirar para otro lado, bajó y salvó la vida de una chica que pendía de un puente peatonal con el vacío debajo de sus pies.

"Veo un muchacho desesperado haciendo señas, trato de poner balizas y paro. Cuando me arrimo a él, me dice que una chica se está por tirar del puente. Entonces puse el camión abajo para que la chica caiga ahí: iba a ser más facil que caiga en la caja del vehículo que al asfalto", relató el protagonista de la historia.

Luego de rescatarla, en diálogo con Telefé Noticias, el conductor habló con la chica: "Llorando me dijo que tenía problemas con su mamá, que no la quería. Son cosas que pasan hoy en día, chicos jóvenes que no toman conciencia de las cosas".

Más allá de su acto, Hugo reflexionó sobre la gente que estaba alrededor pero que sólo filmaba lo que ocurrió. "La querían ayudar pero antes de eso grababan videos para viralizarlo y salir en todos lados, y yo pienso que no es así". "El mérito fue del chico que la sostuvo, que aguantó e hizo todo el trabajo", cerró.