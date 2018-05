Sucedió en el barrio porteño de Caballito, donde una joven de 27 años relató la incomoda situación que vivió cuando caminaba por la calle y dos sujetos comenzaron a decirle "piropos", por lo que comenzó a grabarlos y lo subió a sus redes sociales.



Entre las calles Acoyte y Avellaneda, en la parada del 42 a las 21.30, dos hombres a bordo de una Renault Kangoo pasaron tres veces al lado de Eve Anttonio. En la última oportunidad, se hartó y los escrachó.



Increíblemente, los acosadores no entendían lo que estaban haciendo mal por lo que comenzaron a discutir con la mujer al mismo tiempo que la grababa. "Qué lindo tu tatuaje. Hermoso tu tatuaje", le dijeron.



Por su parte, la joven le contestó: "Lo van a ver tu mujer, tus hijos, todos tus parientes. Van a ver que sos un pajero que les gritás cosas a las pibas en la calle. No me podes decir nada". Vas a salir en todas las redes".

Siglo XXI, y los hombres siguen sin estar listos para soportar ver a una chica con medias de red caminando en la calle, sin gritarle cosas... — Eve Anttonio (@eve_antto) 27 de mayo de 2018

El momento del escrache

"Siglo XXI, y los hombres siguen sin estar listos para soportar ver a una chica con medias de red caminando en la calle, sin gritarle cosas", había tuiteado luego de uno de los dos primeros ataques.Finalmente, un conductor le tocó bocina a los hombres para que avancen y se fueron de la zona.En dialogo conhabló sobre la necesidad de rever la ley de acoso ya que esta mal reglamentada y suficiente difusión al respecto.