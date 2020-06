El tránsito en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires bajó este lunes en un 19% con respecto al lunes pasado, informó el gobierno porteño, a la vez que se registraban largas filas de autos en los accesos debido a la intensificación de los controles para evitar la circulación de personas no autorizadas en el marco del aislamiento que rige por la pandemia de coronavirus.



Por las autopistas de la Ciudad circularon durante la mañana 33 mil vehículos, un 19% menos que el lunes pasado, informó la Secretaría de Transporte.



"La semana arrancó con una baja en la circulación de autos particulares de más del 10%. Durante estos dos días nos encontramos en un momento de transición, hoy y mañana vamos a estar focalizados en la concientización de todos los trabajadores en los controles vehiculares y sobre el transporte público para que, a partir del miércoles 1 de julio, sólo se muevan los esenciales", explicó Juan José Mendez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Hubo una baja en la circulación de autos particulares de más del 10%. (Crónica/Ruben Paredes)



Los sensores que tiene la Secretaría de Transporte en las principales avenidas porteñas registraron hasta el mediodía una circulación de 32 mil vehículos.



A partir de este lunes se reforzaron los controles en el transporte público y en 40 accesos a la ciudad de Buenos Aires, con retenes en los pasos habilitados para evitar la circulación de personal no esencial.



Los agentes de la Policía de Ciudad, de Tránsito y de Prevención se encontraban ubicados desde esta mañana en los 40 accesos vehiculares a la Ciudad de Buenos Aires, en el transporte público y en los 26 pasos peatonales.

Durante la mañana en la subida a la Autopista 25 de Mayo, uno de los accesos habilitados para todo tipo de vehículos, las colas de autos llegaban hasta la avenida Alberdi en el peaje, donde un operativo de 35 agentes de tránsito de la Ciudad y Policía de la Ciudad paraban a todos los autos para pedirles el permiso de circulación.



La gente pasaba mostrando el permiso de la aplicación Cuidar o en formato impreso, mientras se hacían largas colas en el ingreso a la Capital Federal y se replicaban los bocinazos de los conductores.



"Me pararon porque tenía el permiso anterior y no el nuevo. Me dejaron ir pero me tengo que ir a mi casa a hacer ese trámite para poder trabajar", contó Emanuel, que trabaja como delivery para una aplicación con su moto y que fue demorado en el acceso por no tener el permiso de circulación actualizado.

También se controlaron a usuarios de transporte público. (Crónica/Ruben Paredes)



Los trabajadores esenciales del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) deberán tramitar un nuevo permiso de circulación, entre el lunes y martes, para poder trasladarse desde el 1 de julio, luego de que ayer el presidente Alberto Fernández anunciara la nueva fase de aislamiento más estricta por la pandemia de coronavirus.



Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA tendrán tiempo desde este lunes a las 0 y hasta el martes a las 23.59, para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación).



En tanto, se vio como en los colectivos "bajó un poco la cantidad de gente", reconoció un agente de tránsito, ya que venían con asientos vacíos y toda la gente sentada.

Los policías subían a las unidades y pedían uno a uno a los pasajeros el permiso para poder estar allí, ya que solamente los trabajadores esenciales pueden utilizar el transporte público.



"La verdad es que no sabía nada, me tendría que haber informado", dijo Gabriel, que fue demorado en el peaje por no tener un permiso de circulación para poder viajar en el colectivo.



"Lo tendríamos que hacer volver a la casa pero desde acá no podemos. Lo dejamos ir con un acta y queda notificado para la próxima", reconoció uno de los policías del operativo. Según refirieron los agentes, son pocas las personas que llegan hasta la autopista sin el permiso, o con el permiso vencido.

Policía de Ciudad, Agentes de Tránsito y de Prevención se ubicaron en los accesos. (Crónica/Ruben Paredes)



"Hay algunos errores, pero por suerte la gente sabe cómo tiene que movilizarse", aseguró uno de los agentes de tránsito, que se colocaban de a 3 por cabina para agilizar el cruce de autos en el peaje.



También se realizaron controles a usuarios de transporte público en los distintos Centros de Trasbordo, corredores de Metrobús, ingresos al subte habilitados y sobre las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad.



Entre las claves para circular en la nueva fase, se recordó que los trabajadores esenciales deberán volver a tramitar antes de este martes a la medianoche sus permisos, que pueden llevar en forma impresa, digital o en la aplicación Cuidar.

El transporte público es sólo para el personal esencial, es decir, para algunos de los trabajadores de los rubros habilitados como esenciales, como personal de salud, de seguridad y transporte.



También se habilitarán permisos especiales que tendrán 24 horas de duración y sólo podrán tramitarse dos veces a la semana para padres y madres separados, trámites impostergables y urgencias, la asistencia a familiares y las personas que estén realizando un tratamiento prolongado.



Con estos permisos se podrá utilizar el transporte público y, para ello, se deberá consignar el número de tarjeta SUBE a la hora de realizar el trámite. A la vez, se controlará el uso de tapabocas y, para quienes no respeten la medida, se prevén sanciones de $10.700 a $79.180 y/o inhabilitación.