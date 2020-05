Dado el crecimiento de casos de coronavirus, el gobierno porteño decidió "ampliar el uso obligatorio del tapabocas" a todos los espacios públicos de la Ciudad para disminuir la posibilidad de contagio, explicaron a través de un comunicado de prensa emitido a primera hora de este viernes por la tarde.



En el contexto del aislamiento social y preventivo, desde el 15 de abril el tapabocas ya era obligatorio la utilización de barbijos para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Larreta usando un tapabocas durante su última conferencia de prensa.



Al respecto, desde las autoridades consideraron que "es muy útil porque el virus tiene una alta capacidad de transmisibilidad y está presente aún en personas que se han contagiado, pero no presentan síntomas".



Y recordaron que "como tapabocas sirve cualquier elemento que pueda cubrir boca, nariz y mentón, de fabricación casera con pañuelos y telas. No hace faltan ni máscaras ni barbijos".

La nueva resolución entrará en vigencia a las 0 horas del lunes 4 y desde ese momento será efectiva la fiscalización y denuncias al 147.



Para quienes no respeten la medida se prevén sanciones de 500 unidades fijas ($ 10.700) a 3.700 unidades fijas ($ 79.180) y/o clausura y/o inhabilitación en caso de comercios.

También recordaron que se mantiene la prohibición de la comercialización en el ámbito porteño de "los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio".



El modelo de barbijo N95 está autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para uso médico y se busca no desabastecer el mercado.