El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó esta mañana que desde el próximo lunes 4 de mayo será "obligatorio" el uso de tapabocas en toda la ciudad de Buenos Aires, con excepción de quien por razones médicas no deba hacerlo, y explicó que incluso lo deberán usar dentro de un vehículo particular cuando circulen dos o más personas.



"El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ha tomado la decisión que este lunes 4 de mayo sea obligatorio el uso de tapabocas en toda la Ciudad, y solamente quedan exceptuado todas las personas que por razones de salud no tengan que usarlos", dijo Santilli en una conferencia de prensa en la estación de Constitución.



Además, destacó que "es muy importante esto, lo hacemos porque hemos descubierto que dos de cada tres personas son asintomáticas y es para evitar la propagación del virus".

.

"Los argentinos hemos hecho un esfuerzo muy grande para aplanar la curva y debemos seguir y no descuidarnos, seguir avanzando en el cuidado y en las medidas preventivas, por eso el lunes será obligatorio el uso (de tapabocas) en toda la Ciudad", añadió.



Al referirse a las cifras de contagios, Santilli expresó que "la curva se está comportando erráticamente; tuvimos cinco días de crecimiento, después tres días de volver al valle. La curva por momento sube y otros no, hay más casos pero siempre está debajo de la curva que no satura, ni genera problemas en el sistema de salud, tanto público como privado".



Finalmente, el vicejefe de Gobierno precisó que el uso obligatorio de tapabocas también será para "quienes circulen en un automóvil particular cuando viajen dos o más personas".

.

Por otra parte, el secretario de Transporte y Obras Públicas porteño, Juan José Mendez, precisó que "en las últimas semanas hubo un crecimiento sostenido pero más bajo que los habituales" al referirse a la circulación de vehículos y a las personas que ingresan a la Ciudad.



"En el caso del subte está en el 4 o 5 por ciento de lo que transporta habitualmente, en los colectivos se mantiene en el 24%, y solo creció algo más el uso de automóviles particulares para evitar aglomeraciones o el transporte público", señaló.