El Gobierno de la Ciudad anunció esta miércoles una serie de medidas para los espacios de esparcimiento cerrados que apuntan a mitigar la expansión del coronavirus. Pese al reclamo de ayer de empleados de distintos shoppings, los centros comerciales de Capital podrán permanecer abiertos, pero con restricciones para evitar la concentración de personas.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, encabezó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós, y por el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez. Allí también comunicó que los patios de comida de los centros comerciales sólo podrán funcionar para la compra y el retiro de comida, sin permanencia de clientes consumiendo en las mesas de los establecimientos.

En tanto que el resto de los bares y restaurantes que funcionan en la ciudad sí van a poder estar abiertos, pero también se aplicarán restricciones a la cantidad de personas que puedan estar sentados en los comercios.

El jefe de Gabinete agregó que los boliches, clubes, polideportivos, cines, teatros, salones para fiestas y congresos deberán continuar cerrados.

Sobre el funcionamiento de los centros comerciales, Miguel explicó. “Habrá una restricción de modo de garantizar que no haya más de una persona por cada 16 metros cuadrados. Estos controles lo realizarán la Agencia Gubernamental de Control junto con los responsables del shopping. Se controlará el ingreso y egreso".

“Somos muy conscientes de lo que significa cada una de la decisiones que tomamos; evaluamos el equilibrio entre las necesidades desde el punto de vista sanitario y el impacto social y económico. Evaluaremos cualquier oportunidad para acompañar a las pymes”, agregó el funcionario.

La Feria del Libro, suspendida

Tal como se preveía frente a las restricciones masivas de circulación que impone la lucha contra el coronavirus, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires no se realizará en abril tal como estaba programado inicialmente, según anunció hoy la Fundación El Libro /FEL).



En un comunicado, la organización notificó del aplazamiento "conforme los hechos de público y notorio conocimiento ocasionados por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud".



De esta forma, el último gran hito cultural de la agenda nacional que restaba definir su cancelación tras los decretos del gobierno nacional y del de la ciudad de Buenos Aires que restringen al máximo la concentración masiva en espacio públicos y privados, tuvo que sumarse a la lista y por lo tanto el próximo mes ya no habrá no habrá colas frente a La Rural para ingresar a la emblemática cita literaria ni jóvenes acampando en las inmediaciones para ver a sus youtubers favoritos.

"Nos vemos obligados a informar a la opinión pública, al mundo de la cultura y a sus expositores, que debido a estas razones de fuerza mayor que estamos atravesando, y como fiel acatamiento a las disposiciones legales pertinentes, debemos disponer el aplazamiento de nuestro tradicional evento, cuyos preparativos, en el predio, estaban previstos para el martes 21 de abril, con ingreso de profesionales del libro el 28 y de público el 30 del mismo mes", sostiene el comunicado oficial difundido por los organizadores.



"La FEL, consciente de sus responsabilidades no solo por la realización de la Feria, que ya lleva 45 ediciones, sino además por la que le cabe desde el punto de vista social, considera absolutamente pertinentes las decisiones que emanan de las autoridades tanto nacionales como de la Ciudad, que resguardan la salud de la población, desde ahora se abocará a la resolución de las múltiples cuestiones que se derivan de estas circunstancias que no nos resultan ajenas, además de insuperables a nuestra voluntad", prosigue el escrito.

Hace sólo un semana, los organizadores habían difundido otro comunicado, en el que sostenían que pese a las masivas cancelaciones de eventos sociales y culturales que se está dando a nivel mundial por el avance del coronavirus, mantenían "las tareas y gestiones" con vistas a la inauguración prevista para el 30 de abril.



La 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con La Habana como Ciudad Invitada de Honor, tenía previsto iniciar sus Jornadas Profesionales el martes 28 de abril, inaugurar al público el jueves 30 y cerrar el lunes 18 de mayo. Están programados, como todos los años, más de 1.500 actos culturales.