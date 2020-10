La de este sábado es la segunda caravana multitudinaria que la comunidad armenia convoca en la ciudad de Buenos Aires. Esta caravana, como la anterior, estará pidiendo por la paz en Armenia y la region de Artsaj/Nagorno Karabaj y esta organizada por la IARA (Instituciones Armenias de la República Argentina).

A diferencia de la anterior, que marchó el dia 8 de octubre hasta el Obelisco, esta caravana tiene un carácter sudamericano ya que se realiza en simultaneo con las ciudades de Montevideo, Santiago de Chile, Sao Paulo, y las argentinas Cordoba. Rosario, La Plata, Mar del Plata, Rio Gallegos, Bariloche y Neuquen.

La marcha partió de Aeroparque para llegar a Plaza Armenia en Av. Figueroa Alcorta, lugar del acto de cierre en simultaneo con las otras ciudades sudamericanas.

.

"La colectividad armenia en su conjunto, con inmigrantes armenios, argentinos descendientes de armenios y amigos argentinos descendientes de otras nacionalidades, estarán para decirle NO a los ataques a Armenia y a la region de Nagorno Karabaj por parte de Azerbaiyan ayudado por Turquía. le diran NO a Aliyev y Erdogan, lideres de ambos paises atacantes; diran NO a un nuevo genocidio, que se está perpretando 105 años despues del Genocidio Armenio llevado a cabo por el Imperio Turco-Otomano en el que fueron asesinados un millon y medio de armenios, diran NO a la violacion de Derechos Humanos, a los crímenes de guerra, a la limpieza etnica Turquia y Azerbaiyan liderados por dos mandatarios inescrupulosos y junto a mercenarios de lSIS contratados por ellos, estan llevando a cabo contra Armenia y Artsaj/Nagorno Karabaj", informó la organización a través de un comunicado.

Y agregó: "La caravana dirá SI al verdadero cese de fuego ( Azerbaiyan ya violó tres alto el fuego humanitarios) y el restablecimiento duradero de la paz, SÍ a una solución diplomática con intervencion de paises centrales que garanticen esa paz".

A partir de las 16 empezaron a llegar frente a Aeroparque en la Av Costanera familias en sus autos escuchando la música típica de Armenia y flameando sus banderas. Las conversaciones entre gente mayor se da en ese típico lenguaje que mezcla el armenio con el “porteño”. Preocupación y esperanza son las dos caras de la misma moneda en esta marcha.

Las marchas nuestras también muestran diversidad. Los inmigrantes traen sus costumbres, más cercanas a lo oriental y aquí se mezclan con gente de distintas edades, la mayoría nacidos aquí, con costumbres locales. “Somos diversos y somos uno”, repiten.