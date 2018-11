Una brillante iniciativa ilumina cotidianamente la vida de decenas de niños y niñas con cáncer. A través de su ONG Creando Luz, María Belén Di Gregorio, fabrica y entrega pelucas de tela, capas de superhéroes y antifaces a los pequeños que realizan sus tratamientos en diferentes hospitales de Buenos Aires. El proyecto resultó semifinalista del concurso "Una idea para cambiar la historia", que organiza History Channel.

Di Gregorio siempre tuvo un corazón solidario. De muy chica, ayudó en hogares y comedores hasta que un día se topó con la fundación Make a Wish, donde tuvo la oportunidad de conocer e interactuar con niños con enfermedades oncológicas. "Busqué diferentes proyectos y adapté éste con todos los cuidados necesarios para que funcione. El estar en contacto una vez por semana con estas familias hizo afianzar un vinculo tanto con el personal médico como con las familias mismas que me escriben", comentó a Crónica.

Los colores, las sonrisas y la alegría no faltan en cada una de sus visitas a los centros de salud: "Mi experiencia más linda es verlos cuando los padres me envían las fotos de ellos jugando o recuperados, incluyendo a quienes despedimos con mucho amor y aún los padres recuerdan el momento de juego", dice emocionada, para luego comentar que "La elección de las pelucas de tela y no de pelo es porque a los nenes le da impresión ver el cabello de otro mientras que con las pelucas de tela juegan a ser princesas de Disney, se pueden lavar, tienen variedades de colores y se pueden personalizar al modelo que quieran".

Con más de 300 pelucas en su haber, Di Gregorio afirma que "es un orgullo el reconocimiento de History Channel: "Llegué porque mi hija me inscribió y luego de más de 8.000 proyectos presentados sólo seleccionaron 10 semifinalistas, de los cuales sólo cuatro pasarán a la final por votación de la gente. Fuimos seleccionados para representar a Argentina por impacto social", finalizó.