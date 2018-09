El integrante del triunvirato que encabeza la CGT Carlos Acuña confirmó que es inevitablemente llevarán a cabo un paro general convocado para el 25 de septiembre y añadió que la medida será "contundente".



Acuña señaló: "Uno tiene un mandato para que el Gobierno revierta situaciones. No pueden decir que uno no da posibilidades. Tuvieron más de 20 días para empezar a dar respuestas y no las dan. Inevitablemente vamos al paro. El resultado de esta medida de fuerza va a ser contundente. No solamente por la organización de los gremios sino porque el estado de la sociedad es deprimente".



El sindicalista confesó en diálogo con radio Futurock: "Lo que más duele es la insensibilidad del Gobierno con respecto a la pérdida del poder adquisitivo porque hay actividades que se están fundiendo".



Y siguió: "Siempre estamos abiertos al diálogo, se ha visto desde que asumió el Gobierno. Pero si no se ejecutan las políticas a favor del sector trabajador, de la industria nacional y en defensa del poder adquisitivo y los salarios, las mesas de diálogo no sirven para nada. Todo el mundo pide un cambio de rumbo en la política económica".



No solo rechazó que se vaya a debatir una reforma laboral en el Congreso sino que agregó que "la reforma laboral es un eslogan".



"¿Qué quieren reformar? Perjudicar a los trabajadores, no existe una a favor. El Gobierno tiene que resolver y ocuparse de la timba financiera. No hay posibilidad de discutir una reforma laboral", concluyó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio.