El senador Carlos Reutemann continua ,este miécoles, internado en terapia intensiva en un sanatorio de Santa Fe "por un cuadro de anemia, hipoalbuminemia, infección e inestabilidad hemodinámica", y su pronóstico "está condicionado" por patologías preexistentes, según informaron fuentes sanitarias.



Así las cosas, en la tarde de esta jornada el parte médico emitido por el equipo del Departamento Clínico del Sanatorio Santa Fe indicó que "el pronóstico está condicionado por sus patologías preexistentes: hepatopatía crónica, hipertensión portal de larga data e insuficiencia hepática".



En tanto, el informe clínico difundido agrega que "el cuadro actual representa una complicación más que se suma a la hemorragia digestiva que motivó su reciente internación a principios de este mes. Debido a la complejidad del cuadro".

El ex piloto de F1 está hospitalizado desde el pasado domingo, y en la noche del última martes, debió ser trasladado a una sala de terapia intensiva debido a que el, indicaron las fuentes.Cabe recordar que, quien fueraviene padeciendo problemas de anemia y deshidratación.Además, el coordinador del departamento Clínico,manifestó anteriormente que el ex deportista recibe "tratamiento de soporte nutricional que se agrega al tratamiento de la anemia que aún no está resuelta y de sus patologías preexistentes"."Su pronóstico es reservado y se continúan realizando estudios diagnósticos", añadía el parte, que cerraba recordando que "dada la situación sanitaria" las visitas a todos los pacientes "se encuentran limitadas al máximo".

De esta manera, Reutemann presentó un cuadro de fiebre que llevó a los médicos que lo asisten a trasladarlo a terapia intensiva para un control más exhaustivo.Por este el senador de 79 años, volvió a ser internado nueve días después de haber recibido el alta en un sanatorio de Rosario, donde fue tratado de hemorragias digestivas que se manifestaron mientras era atendido por la anemia.La citada internación duró 16 días, entre el 5 y el 21 de mayo, y luego de los tres primeros fue trasladado desde Santa Fe a Rosario por la gravedad del cuadro.Por último, en 2017 fue intervenido quirúrgicamente en Nueva York a causa de un cáncer de hígado, tras lo cual su salud quedó "deteriorada" y le dejó como secuela "impedimentos físicos", según comentaron en los últimos tiempos personas de su entorno.