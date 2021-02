La venta de cortes de carne con rebajas de hasta el 30% en el precio fue muy bien recibida por los consumidores en las carnicerías del Mercado Central de Buenos Aires, cuyas ofertas se mantendrán todos los días hasta el 31 de marzo próximo. Crónica dialogó con representantes del sector, quienes señalaron que "se pudo cumplir con la primera entrega" y resaltaron que todo lo que se vende "es de excelente calidad".

"Trabajamos de manera conjunta con las carnicerías del predio, que demostraron un gran compromiso en garantizar su implementación y con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que impulsó la medida. Empezamos esta segunda etapa con algunas demoras respecto del abastecimiento por parte de los frigoríficos, pero la carne ya está en el Mercado, así que trabajaremos para que tenga un buena continuidad en los próximos meses", destacó en diálogo con Crónica el presidente del Mercado Central, Nahuel Levaggi.

En ese sentido, la máxima autoridad del emblemático lugar detalló que fue muy positiva "la puesta en marcha del programa en el mes de diciembre, precisamente para las fiestas, donde se vendieron más de 20.000 kilos de carne, con una fuerte presencia de consumo mediante la Tarjeta Alimentar", y que eso "demuestra la necesidad de la comunidad de acceder a carne de buena calidad y a buen precio".

"Creemos que este tipo de políticas, orientadas a garantizar un mejor acceso a los alimentos por parte de la población, forman parte del rol social que el Mercado debe cumplir, por eso las acompañamos y enmarcamos en nuestro Compromiso Social de Abastecimiento", concluyó.

Consultado por Crónica, Emmanuel Lapetina, presidente del frigorífico La Peña, ubicado en el Mercado Central, aseguró que "la carne que nos llegó es de primera calidad, de novillo y a muy buen precio. Hay que aclararlo, porque en los últimos días circularon fotos que no son reales". Sobre esto, el directivo profundizó: "El que comercializa eso es el responsable, porque yo, como comerciante, no bajo nada ni pongo nada en el mostrador que no me haga quedar bien con el cliente. La responsabilidad la tiene el punto de venta".

Para Lapetina, este acuerdo puede impulsar el consumo de carne que en los últimos tiempos ha caído o ha sido reemplazado por el pollo o el cerdo. "Hemos visto una tendencia al pollo, al cerdo y a buscar el precio. Por lo tanto, creo que estas medidas pueden acompañar. Este debería ser un año de recuperación y la expectativa en general es buena, así que le ponemos fichas a que pueda funcionar", indicó y explayó que "en el 2012 un programa similar funcionó muy bien; ahora, en las primeras 24 horas, triplicamos los clientes".

De esta manera, los clientes del lugar ubicado en la localidad bonaerense de Tapiales ya podrán acceder a las ofertas de diez cortes populares, con rebajas de entre el 10% y el 30% en su valor respecto de diciembre pasado. Allí, la tira de asado se puede adquirir a $399 (29% más bajo); el vacío a $499 (-20%); el matambre a $549 (-13%); y la tapa de asado a $429 (-15%). En tanto, la cuadrada o bola de lomo cotiza $489 (13% más bajo que en diciembre); la carnaza $359 (-13%); la falda a $229 (-30%) y el roastbeef a $399 (-12%).

Para la cumplimentación del plan, la industria cárnica destinará entre 5.000 y 6.000 toneladas mensuales, de las cuales el Mercado Central recibirá 250 toneladas por parte de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica. En las carnicerías allí ubicadas ya se descargaron 12.000 kilos y el martes habrá un refuerzo.

Asimismo, la oferta de dichos cortes también se podrá conseguir en 1.600 supermercados de todo el país. En este caso, dichas bocas de expendio ofertarán estos cortes los miércoles y los fines de semana que resten hasta el 31 de marzo, según el acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con las cámaras frigoríficas y las principales cadenas del país.

Carne: alta demanda de cortes baratos en el Mercado Central (Jonatan Moreno/Crónica).

Mientras tanto, la Secretaría de Comercio interior que conduce Paula Español informó que continuará con los controles en supermercados e hipermercados para verificar los precios establecidos en el acuerdo, así como su calidad y su disponibilidad para el público.

Por su parte, Sofía Della Villa, coordinadora general de Presidencia del Mercado Central, expresó: "Pudimos cumplir con la primera entrega. Estuve hablando con las carnicerías y ha tenido mucho impacto. La demanda está creciendo y esperamos que mañana (por hoy) haya buenas ventas".

Aquellos consumidores que quieran comprar estos cortes podrán visitar las carnicerías adheridas en el predio de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados y domingos de 8 a 18 horas.