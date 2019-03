Por Gabriel Arias

Entre tantas subas que tuvieron lugar el año pasado y parte de este que comenzó, fi gura un ítem que es de los más dolorosos para el pueblo argentino: se trata de la carne, cuyo precio alcanzó valores inaccesibles para muchos en la última semana, y eso se sintió en el consumo de los hogares. Crónica recorrió las carnicerías y dialogó tanto con los encargados de los locales, como con los consumidores para conocer su opinión.

Enclavado en el corazón del barrio de San Telmo, el tradicional mercado ubicado en la calle Bolívar al 900 (una de sus entradas) es uno de los lugares frecuentados por los vecinos y turistas para adquirir carne. Ángel, uno de los encargados de un comercio dedicado al ramo, le comentó a este diario que “la actividad se mantiene equilibrada aunque a la baja, el problema es que la carne subió muy de golpe y a la gente no le subieron ni un peso, así que lo que se viene es aún más complicado y los carniceros lo sabemos. En cuanto a los cortes que lleva la gente, está repartido, ya que algunos compran lomo, colita de cuadril o picaña, pero hay gente que lleva otros más baratos. Además, hay un tema que nadie lo dice y es que ya no se cocina tanto como antes, hay mucho delivery ahora y entonces quién va a comprar algo para hacer un puchero o un guiso”.

En tanto, otro problema al que se enfrentan las carnicerías hoy en día son el mantenimiento y la cantidad de carne que lleva la “clientela”, algo que el comerciante agregó: “Ayer me enteré de que el alquiler me aumentó un 25% más de lo habitual porque todo aumenta, la luz, gas, agua, todo. En las últimas boletas de electricidad me llegó 5 mil pesos. Estos aumentos se reflejan también en lo que lleva la gente, aunque sacando la cuenta, la carne es un producto que rinde mucho, pero llevan menos que antes. Además, muchos prefieren ir a algún supermercado grande y comprar bandejitas de lo que quiera, pero no es lo mismo que te atiendan personalmente y te saquen la grasa”.

Consulta por si los precios podrían bajar o cuáles serían los valores accesibles para el bolsillo de la gente, el vendedor argumentó: “No podés achicar los precios porque la logística es cara, ayer estaba hablando con el matarife y donde antes sacabas un camión por unos centavos, ahora tenés que pagar mucho por el tema del gasoil, personal y otras cuestiones. No podés bajar nada por cómo están las cosas, no puede bajar ni la media res. Cuando la carne costaba 10 pesos el kilo de media res, el cebo estaba 1 peso. Ahora vale 150 pesos el kilo de media res y por el cebo te pagan 50 centavos, porque antes te pagaban el recupero y ahora no”.

Durante la visita, Crónica dialogó también con los consumidores, que manifestaron similares preocupaciones y ratificaron lo planteado por el carnicero. Llevan menos que antes, miran en detalle los precios y eligen cortes más accesibles. Muchos aumentaron la compra de pollo o cerdo que siguen siendo más baratos. Ariel, uno de los consultados, se lamentó: “Suspendimos la tira de asado y el vacío, que están impagables”.

En 2018 mejoró 81% la exportación y el consumo local bajó 10%

La Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) informó que mientras las exportaciones de carne vacuna en 2018 fueron las más elevadas de los últimos 9 años, el consumo interno se contrajo un 9,9% interanual durante enero y febrero 2019.

Durante el año pasado los empresarios locales vendieron al exterior 356.000 toneladas, un 81,7% más que 2017. En total, se colocaron 556.000 toneladas de res con hueso y en el último mes de 2018 se registraron exportaciones por 37.234 toneladas de carne vacuna, volumen que resultó 129% superior al de diciembre de 2017. CICCRA, dirigida por Miguel Schiariti, informó que el consumo quedó en 50,8 kilos por habitante año, un 9,9% por debajo de lo que se registró en el mismo lapso del año pasado. Esta cantidad representa el menor volumen per cápita de consumo para todos los primeros bimestres desde 2011.

Faena de hembras

En tanto, ratificaron que la faena de hembras es alta y solo se puede comparar a las registradas en enero de 2008 y de 2009, período en el cual el sector transitó la peor fase de liquidación de vacas y vaquillonas de las últimas décadas. La participación total llegó a 47,8% en el arranque del año. Esta semana desde la entidad expresaron que resulta “temerario y hasta irresponsable” que la Secretaría de Agroindustria que conduce Luis Miguel Etchevehere haya decidido bajar el peso mínimo de faena de hembras, “para que algunos, muy pocos, hagan un negocio financiero con la vaquillona cada vez más liviana a expensas del resto de la cadena”.

“Menos hembras y más livianas equivalen a menos kilos de carne en el futuro para la industria y los consumidores argentinos y para suplir la demanda exportadora. La hacienda y la carne no se pueden fabricar de un día para el otro” , explicaron.