La diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunció que el asesino de su hijo la amenazó por la red social Facebook luego de que la Justicia autorizara el uso de teléfonos celulares en cárceles bonaerenses ante la emergencia sanitaria por coronavirus.

"Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. ¿Qué pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?", reclamó la legisladora a través de su cuenta de Twitter, en que también compartió capturas de los mensajes de Carlos Moreno.

De acuerdo a esas imágenes, el acusado le escribió: "De mí tampoco te olvides", "El mismo que te disparó, basura de mujer" y "Acá adentro, mejor que nunca, unidad 34".

"No alcanza con Foucault, Zaffaroni y con creer que son víctimas del sistema y bla, hay que sentarse a estudiar criminalística, analizar seriamente cada medida. Yo puedo poner esto y me pueden leer varios pero habrá miles de víctimas hostigadas que no tienen ni eso. ¡Háganse cargo!", criticó Píparo en otro tuit.

En una entrevista radial, Píparo aclaró que no está en contra de que los presos usen celulares, aunque remarcó que es necesario un control. "Hay muchas mas Carolinas Píparos que nadie conoce y que hoy son hostigadas por redes sociales", aseguró a Radio Mitre.

Respecto a los mensajes de Moreno, la legisladora afirmó que le helaron la sangre: "No le alcanzó con robarme y cagarme a palos, que me disparó y a los 10 años me escribe".

Píparo fue baleada por Moreno durante una salidera en la ciudad de La Plata el 29 de julio de 2010, cuando llevaba un embarazo de 8 meses. Su hijo murió una semana más tarde.