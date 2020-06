La fundadora de la Coalición Cívica ARI y ex diputada Elisa Carrió pidió este domingo que la etapa de aislamiento estricto que regirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el 1 al 17 de julio sea "el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad", al advertir que no se puede "vivir en estado de excepción permanente".



"Que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos", expresó Carrió desde su cuenta de Twitter.



Al respecto, la ex legisladora le reclamó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que se dedique a "gobernar" y "deje de mentir".

En esa misma línea, autoridades de la Coalición Cívica ARI nacional y porteña manifestaron su "preocupación" ante la "falta de testeos y las políticas tardías e ineficientes en los lugares más afectados de la provincia de Buenos Aires".



"Luego de 100 días de encierro vemos que el plan Detectar, así como las políticas de aislamiento y prevención, llegan tarde y esto afecta a toda la región del AMBA en particular y al país en general", indicaron, a través de un comunicado, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, presidentes de la CC nacional y porteña, respectivamente.



Además, consideraron que "no es justo ni sanitariamente estratégico que la Ciudad tenga que atar su plan de salida ante la ineficiencia en la aplicación de políticas públicas de salud y seguridad que todos observamos en la gestión de la pandemia por parte de Kicillof".

"Debemos garantizar el derecho al trabajo de nuestros comerciantes y la continuidad laboral de las empresas y sus trabajadores. Así como también proyectar la vuelta segura de nuestros chicos a sus escuelas", subrayaron los dirigentes, al proponerle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "dar un paso más".



En tanto, la CC ARI bonaerense consideró que Kicillof "dilapidó 100 días de un esfuerzo colosal" y le pidió al mandatario que convoque a una "mesa plural" para cuando deba decidirse "la continuidad o no de la cuarentena".



"Sin una estrategia de testeos masivos, rastreo estratégico de contagios y aislamiento de contactos estrechos, como era previsible, los contagios se aceleraron en forme exponencial, sobre todo en los sectores más vulnerables, poniendo en riesgo el desborde del sistema sanitario". advirtió la Mesa Provincial de la CC ARI en un comunicado.