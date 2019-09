El dólar para la venta al público bajó este martes dos centavos y finalizó a $58,13 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa retrocedió un centavo y cerró a $56,01.



Para los operadores de la city fue una rueda tranquila, con bajo volumen de negocios, que no contó con la participación de la entidad que conduce Guido Sandleris.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una suba marginal respecto del cierre del pasado lunes al finalizar a 85,991%.



El total adjudicado en esta jornada fue de $235.333 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $3.149 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que la rueda no contó con participación oficial y en la que "el tipo de cambio mayorista permaneció, con algunos altibajos, en torno a los $56".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que como el volumen de negocios bajó 28% respecto de la jornada pasad, "el tipo de cambio comenzó a retroceder hasta llegar a un mínimo de $55,9200 pero sobre el cierre algunos bancos cubrieron sus posiciones, elevando el valor de la divisa hasta la figura de $56".



Y agregó que "no se detectó ventas del BCRA según operadores, ya que el volumen operado no dio para que intervenga el BCRA".



El volumen de negocios en el segmento de contado fue de US$ 381 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 300 millones; 96% más que el pasado lunes. Los plazos más cortos concentraron más del 60% de los negocios. Los precios finales para septiembre y octubre terminaron operándose a $58,10 y $61,30.