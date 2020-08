La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, consideró este domingo que "se esta poniendo bravo" el crecimiento de contagios de coronavirus (orthocoronavirinae) en algunos distritos del interior bonaerense y señaló que las autoridades provinciales decidieron "no innovar" en materia de actividades, especialmente aquellas que son "sociales". La funcionaria bonaerense planteó: "Por más que se haya intentado hablar del alivio en el AMBA, Capital y Conurbano, lo vemos todos los días, los casos no bajan de 10 o 12 mil infectados por día y 200 muertos por día".



"Lo que a mi sí me parece, es que es una suerte de fantasía de algunos comunicadores y periodistas para intentar decir que esto ya pasó y lo peor es que esto no pasó, todavía la gente se infecta, todavía la gente se interna", advirtió. .

Comentó, por ejemplo, la "explosión de casos en Mar del Plata", que obligó al intendente a volver a una fase anterior, y la situación "muy riesgosa" en Junín y en Bragado, planteó en Radio Rivadavia. .

"Se está poniendo bravo en el interior porque esto, como ya lo hemos dicho, irradia como una mancha de aceite, en lo que antes era primer cordón ahora está instalado en el interior", insistió.