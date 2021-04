El Ministerio de Educación de Catamarca dispuso la suspensión de clases presenciales durante esta semana en cuatro jurisdicciones de la provincia debido al aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas, en tanto que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, evaluó la situación con el gobernador Raúl Jalil, informaron fuentes oficiales.



La Secretaría de Gestión Educativa de Catamarca explicó que "habiendo tomado conocimiento de las medidas sanitarias previstas por el Comité Operativo de Emergencia (COE), se comunica la suspensión de actividades presenciales del 5 al 9 de abril inclusive, en todos los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial correspondiente a los departamentos Andalgalá, Capayán, Santa María y Pomán".



Al respecto, Trotta afirmó que “la suspensión se dispuso pese a que los primeros datos relevados en el sistema Cuidar Escuelas, que coordina Nación, arrojó una muy baja incidencia de contagio en el ámbito escolar”.



“Si bien la carga de información aún no terminó, los casos registrados entre docentes y alumnos están por debajo del 1%”, sostuvo el ministro.

.

agregó.En referencia a la comunicación que mantuvo el ministro con el gobernador Jalil, indicó que reafirmaron "el compromiso de priorizar la escuela", ya que "la evidencia sostiene que las instituciones educativas son espacios seguros con la estricta aplicación de protocolos”“Para sostener la presencialidad, tenemos que tomar medidas restrictivas y de cuidado en otros ámbitos”, afirmó.

.

Trotta subrayó que “ en aquellos lugares donde hubo una escalada de casos, se comprobó que se debe a los espacios de socialización que no son fiscalizados por las autoridades", por lo que aseguró que se cuidará a las escuelas y se tomarán " decisiones restrictivas en otros ámbitos”Al respecto, explicó que “en la escuela los controles son cruzados, ya que el cumplimiento de las normas de cuidado establecidas es fiscalizado por las y los directivos, docentes, sindicatos y las familias”.Las autoridades catamarqueñas, explicaron que "Y agregaron que: "la suspensión de actividades presenciales se desarrollará acompañando y fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la no presencialidad".La secretaría informó que "en las jurisdicciones de Mutquín, departamento Pomán, y Aconquija en el departamento Andalgalá, los docentes residentes continuarán con el desarrollo de las actividades presenciales mientras que los docentes no residentes lo harán desde la no presencialidad".Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Catamarca, la provincia registra un total acumulado de casos positivos de 11.811, de los cuales 2.614 son casos activos, 9.121 son pacientes recuperados y 76 fallecidos.