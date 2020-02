El número de vehículos patentados durante febrero cayó 32,2% respecto del mismo mes de 2019, con una retracción acumulada de 28% en el primer bimestre del año, lo que permite proyectar un mercado de automotores 0 km inferior a las 370.000 unidades en 2020.



Con el nivel de patentamientos del primer tramo del año "hace pensar en un escenario con una caída del sector del 19,8 % para el año 2020", estimó este viernes la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara).



En febrero, las ventas ascendieron a 27.204 unidades, 32,2% interanual menos, ya que en febrero de 2019 se habían patentado 40.116 unidades, precisó la entidad.

.



"Las cifras proyectadas permitirían imaginar un año de 369.100 unidades, respecto de las 459.754 de 2019, lo que genera preocupación por las fuentes laborales del sector concesionario y afectaría notablemente la recaudación tributaria", comunicó la entidad.



Con 72.114 patentamientos acumulados en el primer bimestre del año, ya se observa una caída de 28% respecto al mismo periodo del año anterior donde los mismos fueron de 100.224, consignó Acara en su informe mensual.



“La macroeconomía encontrada por el gobierno ha sido de un desorden total con un default no declarado traducido en reperfilamiento y corralito puesto en marcha por su último ministro que hace imposible soluciones rápidas para volver a transitar la senda del crecimiento", afirmó Ricardo Salomé, presidente de Acara.



Según Salomé, "aún no se puede estar seguros de haber tocado el piso de esta caída; de todas formas estamos convencidos que con medidas conducentes de estímulo aún estamos a tiempo de revertir la situación del año".



Por su parte, el secretario general de Acara, Rubén Beato, sostuvo que "sin una macroeconomía ordenada la micro no responde, pero aún así debemos transitar los dos caminos".



En ese sentido, precisó: "dotando a nuestro sector de algunas herramientas para fortalecer el consumo interno, para salvaguardar las fuentes de trabajo y sus 75.000 empleos, y los grandes aportes al fisco que hacemos partiendo de la base que casi el 55% de la venta de un automóvil son impuestos”.



En febrero, fueron patentados 19.539 automóviles, 6.512 unidades de comercial liviano y 585 comercial pesado, con un promedio diario de 1.511 unidades.



El ránking de marcas fue liderado por Volkswagen, con 4.045 unidades (15,2% de participación); seguida por Renault (3.699, 13,9%), Toyota (3.467, 13%), Chevrolet (3.187, 12%) y Fiat (3.002, 9,4%).



Por modelos, los más vendidos fueron el Chevrolet Onix (1.708 unidades), la pick up Toyota Hilux (1.558) Volkswagen Gol Trend (1.267), Peugeot 208 (848), Toyota Etios (848), en los cinco primeros.



Los patentamientos de motos descendieron un 23,76% mensual en febrero



Los patentamientos de motos alcanzaron en lo que va de febrero las 20.732 unidades en todo el país, lo que representó una caída del 23,76% respecto al mes de enero y una baja del 38,77% en términos interanuales.

En el acumulado del año se inscribieron 47.926 motos, un 37,51% menos que en el mismo período del año anterior, informó la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

El 90% de los patentamientos realizados en 2020 fueron de motovehículos de origen nacional.

Las provincias donde más registros hubo durante el período son Buenos Aires con 5.981, Santa Fe con 2.472 y Córdoba con 1.895. Las siguen Chaco con 1.432 y CABA con 1.096, destacó Cafam.

Con 9.290 unidades patentadas, los motovehículos de 110 cc ocupan el primer puesto de ventas en febrero, seguidos por las motos de 150 cc con 3.703.

"La caída de ventas en el sector se profundiza y es importante detenerla. Esperamos poder acordar junto al Gobierno nuevas herramientas de financiación, que permitan reactivar el consumo y acercar los usuarios a los concesionarios", dijo el presidente de Cafam, Lino Stefanutto.