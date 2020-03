A pocos meses de su nacimiento, a Celeste le detectaron dos afecciones de gravedad, que alteraron notablemente su calidad de vida. La pequeña, de tan solo 4 años, no puede desplazarse por sus propios medios ni tampoco mantener una postura estable, que desencadena severas consecuencias en el resto de su organismo. Por lo tanto, su única opción de mejora radica en una intervención quirúrgica, pero para ello requiere de una prótesis que implica un costo superior al millón de pesos. Razón por la que sus familiares imploran por una ayuda.

A los ocho meses de vida de su hija Celeste, las autoridades médicas le confirmaron a Silvia Juárez que la niña presentaba un cuadro de microcefalia. Por si fuera poco, cuando la beba cumplió su primer año, los especialistas descubrieron una escoleosis neuromuscular, por lo que debieron realizarle resonancias, tomografías y diferentes exámenes, cuyos resultados determinaron, el 4 de abril de 2017, que la única opción era una cirugía. No obstante, los propios profesionales dejaron en claro que para proceder a la intervención quirúrgica la paciente necesita una prótesis de cadera.

En este sentido, Silvia, la mamá, detalló a Crónica que la entrega de ese mecanismo asistencial fue aprobada por ese entonces, en un costo de 480.000 pesos, por las autoridades sanitarias. Sin embargo, "la prótesis fue dada de baja porque el médico nunca la retiró", reveló la mujer. El desencadenante de semejante omisión fue la postergación de una operación, la cual debía desarrollarse antes que la nena cumpliera los 3 años.

Ahora tiene 4 y su estado es de suma gravedad, debido al deterioro progresivo que se refleja en una curvatura de su columna vertebral y la inclinación de su postura hacia la derecha. La compresión de su cuerpo afecta a su organismo, manifestándose principalmente en las serias dificultades para hacer sus necesidades. Por esta razón, los especialistas analizan la posibilidad de colocarle un botón gástrico en caso, que la cirugía continúe demorándose. Al respecto, su madre reconoció: "Siento mucha bronca, más ahora porque le van a poner botón gástrico, que es algo que no queremos y podría evitarse con la operación".

Sin embargo, la prótesis ascendió a un valor de un millón de pesos, acentuando la desesperación de Silvia por la calidad de vida de su hija. Por esta razón, la mamá de la pequeña remarcó: "Pido que me ayuden, ya no sé qué hacer, porque como mamá me duele la situación de mi hija. No puedo verla más así". Para ayudar a esta familia se puede llamar al teléfono 1128857524.