El Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (CECiM) respaldó la denuncia pública sobre acoso que realizó una estudiante de esa carrera contra un profesor de la Cátedra III de Farmacología.



Los integrantes del (CECIM) dijeron además que el lunes próximo, a las 18.30, realizarán una conferencia de prensa en la puerta de la Facultad, situada en Paraguay al 2100.



La denuncia, realizada por la estudiante "Magui" Magnelli, involucró a Rodolfo Rothlin, un ex consejero superior del rectorado de la UBA y docente de farmacología.



Al respecto, Agustina Larsen, presidenta del CECiM reclamó "la investigación y separación del Dr. Rodolfo Rothlin" y dijo que "existen 15 denuncias por acoso y distintos tipos de violencia hacia las mujeres, desde el año 1998, las cuales fueron omitidas por parte de las autoridades de Medicina".



El hecho se hizo público a través de un video difundido por las redes sociales en el que una estudiante de Medicina de UBA enfrentó a un profesor en una clase teórica denunciándolo públicamente por haber acosado a otras alumnas a lo largo de varios años.



Fue en una una clase inaugural cuando la joven le dijo al docente: "Usted tiene varios antecedentes. Una de mis mejores amigas sufrió acoso por usted. En diciembre junté más de 15 testimonios de chicas desde 1998 hasta acá, algunas ya profesionales y futuras colegas".



"Me parece muy grave la acusación y sobre todo teniendo en cuenta que usted utilizó el ambiente de la Cátedra 3 de Farmacología para llevar adelante esto, porque se dio en el marco de la facultad", indicó la estudiante.