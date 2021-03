La avenida Corrientes perdió uno de sus locales más antiguos y emblemáticos. Cerró El Vesuvio, la heladería más antigua de Buenos Aires fundada en 1902 por Alfonso Cositore y su esposa. Ubicada en Corrientes 1181, entre Libertad y Cerrito, fue punto de encuentro de poetas y tangueros.

Las paredes de su salón estaban revestidas con paneles de roble tallados a mano. Sus vitrales eran joyas, uno tenía la leyenda El Antiguo Vesuvio y el otro reproducía al célebre volcán napolitano que cubrió de lava la ciudad de Pompeya en Italia. La elegancia del local y la novedad de sus helados convocaron a los personajes más ilustres de la calle Corrientes.

Pasaron Tita Merello, Hugo del Carril, Carlos Gardel, Juan Manuel Fangio, Alfredo Palacios, Luis Sandrini, Horacio Ferrer, Jorge Luis Borges, Julio De Caro, Pinky y Susana Rinaldi, entre otros. La heladería fue declarada Sitio de Interés Cultural por su aporte a la identidad porteña desde 1902 por Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus dueños luego la vendieron y el último propietario fue Mariano Marmorato.

.

En los últimos años, El Vesuvio hizo de todo para sobrevivir, tenía shows de tango y hasta peñas. Pero venía mal. Y encima ocurrió la pandemia.

Gabriel Fama, de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), señaló: “El Vesubio desde la pandemia no abrió, la avenida Corrientes está complicada, vivía de los consejos profesionales de abogacía y ciencias económicas, de los que iban a los teatros a la noche y de los que venían a sacar las entradas de día. Si no abrió hasta ahora, no abrirá más”.