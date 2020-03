El conductor Chiche "Samuel" Gelblung se animó a participar de nuestro segmento de YouTube "El Pueblo Quiere Saber" y respondió todo aquello que los usuarios buscan sobre él en Internet. Su difícil adolescencia, sus experíencias periodísticas en medio de las guerras, los desafíos de su carrera, la relación con su familia y su opinión sobre el país fueron algunos de los tópicos.

El primer concepto que buscan los usuarios en Internet relacionado con el nombre del periodista es " Chiche Gelblung Memoria", en referencia al programa que comenzó a conducir a principios de los años 90'.

"El programa memoria tuvo un tratamiento diferente de la actualidad, nosotros salimos a producir información de manera diferente y esa fue una de las causas del impacto que tuvo. Tuvo eso, no tenía un lenguaje convencional y rompía el esquema de la gente sentada opinando", comentó Chiche sorprendido al enterarse que los usuarios demuestran tanto interés a diario por ese ciclo televisivo.

Otro de los intereses que la audiencia demostró tener por su comportamiento online, es las experiencias de Chiche tanto en radio, gráfica y televisión. "Entre las tres cosas, elijo siempre la gráfica. La radio es más cómoda que la televisión porque no tenés que maquillarte ni vestirte. Además, te brinda un contacto más directo con la gente. Yo la paso bien en la radio. En la tele también pero tenés que tener otros códigos", expresó al respecto.

" Chiche Gelblung hija", es otra de las frases más buscadas en Internet. Sorprendido y entre risas, el conductor respondió: "Tengo tres hijos, los tres están casados y en pareja, con dos hijos cada uno. En un momento, mi hija menor había sido modelo. Tal vez, fue por eso que la buscan tanto. Era una carrera que no le gustó. También fue periodista un tiempo. Prefirió casarse, tener hijos y retirarse de la pasarela. Es muy bonita, es cierto, es muy bella, pero no era lo que le gustaba".

En cuanto a su experiencia en Crónica, donde conduce el programa Chiche 2020 que va de lunes a viernes desde las 13 hasta las 15, expresó: "Para mí Crónica es un máster de todo lo que tiene que ver con periodismo, es un curso acelerado de cómo es el contacto con la gente. Para mí, es muy importante Crónica. Me puso en contacto con otro sistema de información y es una experiencia enriquecedora todos los días".

Al ser consultado por sus años de juventud, manifestó: "Mi adolescencia fue mala, nunca fui adolescente. De niño pasé a ser viejo, tuve una adolescencia muy complicada. Me fui de casa muy chico, no la pasé bien pero tampoco la pasaba bien en mi casa, entonces elegí no pasarla bien solo. No tengo recuerdos de una adolescencia, no sé que es ser adolescente. Trabajé siempre, nunca me di el gusto de ser adolescente. Empecé a ser adolescente a los 40. Hice cosas estúpidas de grande, frívolas. A los 40, empecé a sentir nostalgia de lo que no había hecho a los 18".

Al dar su opinión sobre la situación del país, expresó: "Estamos en un país decadente, me preocupa que no podamos salir de la decadencia. Me preocupa que no haya ideas nuevas. Los problemas nunca son económicos, son políticos y no veo la salida inmediata. Creo que necesitamos hacer una especie de revolución cultural en Argentina. Soy muy optimista de lo que viene pero muy pesimista de lo que hay".

En cuanto a las experiencias periodísticas de su carrera, dijo: "Todas las que me gustaría recordar, no me gustaría volver a vivirlas. Estuve en guerras, la pasé muy mal. Son experiencias enriquecedoras, en Vietnam, en Cambolya, en la guerrilla boliviana. No me arrepiento de haberlo hecho pero no me gustaría repetirlo".

Agregó: "Lo que más me gusta de mi carrera es que me da respuestas permanentes. Soy una persona muy curiosa y mi carrera me permite justificar mi curiosidad. Lo que menos me gusta, es que se trabaja las 24 horas del día. La cabeza no para pero la realidad tampooco, no me hago tanto problema por eso pero es lo que menos me gusta. Me gustaría estar tirado seis meses mirando el cielo pero no se puede".

En tanto, al ser cuestionado sobre si en la vida real es igual al Chiche que se ve en la pantalla, expresó: "Soy lo que se ve, malo o bueno, soy lo que se ve. No actúo frente a las cámaras ni tengo doble personalidad. Soy cabrón y divertido a veces".

Al finalizar, relató cual es su experiencia con las redes sociales: "Las uso muy poco, me gustaría darles más bola pero no tengo tiempo. Mi emoji preferido es el dedo para arriba".