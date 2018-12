Se trata del chofer de la línea 242 de colectivos, Mauro Iván Montenegro, que fue herido de un balazo en un pie por un delincuente que lo asaltó a bordo del transporte que conducía por la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza.



Sucedió el sábado pasado cuando fue abordado por un delincuente armado que para robarle algunas pertenencias le disparó en un pie y luego escapó.



En un conmovedor audio de WhatApp le transmitió a sus compañeros. "Buenas gente, ¿Cómo va? Quiero avisarles a todos que estoy bien. Gracias por acercarse a los que se acercaron", comenzó.



Y siguió: "Y bueno, estos hijos de p... te arruinan. Gracias por el apoyo. Fue una desgracia con suerte. Siempre lo viví de afuera y hoy me tocó a mi, como mañana le puede tocar a cualquiera. Gracias por las preguntas, quiero avisarles que estoy bien y tratare de salir adelante".



"Me partió al medio ver a mi familia, se me cruzo todo en un minuto y se me paso la vida por delante. Así que no se lo deseo a nadie. Mañana me operan y me extraen la bala así que quédense tranquilos que estoy bien. Les mando fuerte abrazo y buenas noches", concluyó.



Mauro fue trasladado a la Clínica Solís, de la localidad de San Justo, donde fue operado.



El audio