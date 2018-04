"Encima de discapacitado, puto", esa fue la frase que le dijo un chofer de la línea 168 a un joven de 26 años, el sábado a la madrugada, cuando lo obligó a bajarse del colectivo en el barrio porteño de Flores.

Todo comenzó cuando Emanuel Moyano, que se había olvidado su carnet de discapacidad, le pidió a un amigo que le pague el pasaje con su tarjeta SUBE. Cuando les llegó el turno, el colectivero ironizó: "¿Vos sos discapacitado o qué?. Mirá donde venís". Los chicos estaban en frente de un boliche gay donde se hace la tradicional fiesta Plop.

El joven, que tiene un trastorno autoinmune, se puso incómodo. No sabía que responder. Quería bajarse para no demorar a los pasajeros pero la gente empezó a gritar que no lo hiciera porque el chofer lo estaba discriminando. “Es muy difícil contar sobre una enfermedad rara, a esa hora, en medio del colectivo”, sostuvo el chico en una improvisada charla con medios televisivos.