Los docentes de Río Negro nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) advirtieron que "la vuelta a clases presenciales sólo será cuando estén garantizadas las condiciones epidemiológicas, de infraestructura y sanitarias".



Así lo manifestaron a través de una publicación difundida este fin de semana en su página web, donde la UNTER consideró que "el Gobierno nacional, con la emisión de la Resolución N° 370/20 del Consejo Federal de Educación (CFE), asume una actitud irresponsable, avalando la apertura de las escuelas".



Mientras la gobernadora Arabela Carreras "espera una luz verde para volver a la presencialidad en las escuelas, la provincia se ubica entre las primeras por complicaciones de Covid-19", indicó la publicación del gremio docente.



Al respecto, aseguraron que la lectura del CFE es "errónea" y "pone en riesgo a trabajadores y estudiantes".

A lo largo de la cuarentena, "los docentes, al igual que las familias, sostuvimos la escuela pública, incluso con nuestros propios recursos, y luego de tanto esfuerzo no se puede permitir que nos expongan para satisfacer las necesidades del Gobierno de hacer buena letra con Nación ni con el empresariado, que no invierte un solo peso en salud ni en educación pública", precisó el gremio.



La UNTER señaló que "entiende el trasfondo político complejo, pero es evidente que las condiciones sanitarias y epidemiológicas no están dadas".



Por otro lado, el sindicato recordó que "tampoco están garantizadas las condiciones de infraestructura, distanciamiento y provisión de insumos de limpieza e higiene, incluso no hay suficiente personal de apoyo", por lo que definieron que "no aceptan más improvisaciones".

"Nos preguntamos qué pasaría si surgieran nuevos contagios en una escuela, ¿está preparado el sistema de salud para atender a estudiantes, docentes y familias?", cuestionaron los docentes.



El sindicato también consignó que "en la última semana en Río Negro hubo más de 600 nuevos casos activos".



"Volver en este contexto y en estas condiciones a las aulas, poniendo en riesgo a toda la población, no es la salida; exigimos que busquen alternativas que garanticen el derecho social a la educación en igualdad de oportunidades, pero cuidando la salud y la vida de los rionegrinos", concluyó el gremio docente.